Ciucă anunță că pensiile militarilor și ale magistrațiilor nu vor fi modificate, "contrar zvonurilor"

Nicolae Ciucă le transmite militarilor și magistrațiilor că pensiile lor nu vor fi modificate. "Zvonurile" au produs "o serie întreagă de atitudini şi decizii" care nu sunt potrivite cu realitatea. Referindu-se la pensii în general, premierul a spus că se vor realiza corecţii de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariul.

Premierul a ținut să sublinieze, miercuri, într-o conferință de presă că Banca Mondială propune Guvernului să păstreze pensiile militare în forma actuală şi că doreşte să reitereze acest mesaj, deoarece "zvonurile" au produs "o serie întreagă de atitudini şi decizii" care nu sunt potrivite cu realitatea. Premierul a luat în discuție, în acest context și pensiile magistraților. În ultimele zile, zeci de magistrați au depus cereri de pensionare, în contextul discuțiilor privind pensiile speciale. Lista de 63 de magistrați care au solicitat să se pensioneze este deschisă de Gabriela Baltag, membru al CSM, urmată de patru judecători de la Instanţa Supremă.

"Ieri, la Ministerul Apărării Naţionale, la învestirea domnului ministru, am simţit nevoia să comunic cu militarii prezenţi în sală, pentru că au nevoie de acest mesaj. Vedeţi, toate aceste zvonuri se duc şi produc o serie întreagă de atitudini şi decizii care nu sunt tocmai potrivite cu realitatea şi am vrut să combatem aceste zvonuri, pentru că, dincolo de orice, este vorba de o decizie politică în conformitate cu contextul actual şi sunt argumente, nu numai ale noastre, sunt argumente, inclusiv ale studiului Băncii Mondiale prin care păstrează pensiile militare în actuala structură. Cred că acelaşi lucru trebuie spus şi pentru personalul din Ministerul Justiţiei", menţionat Nicolae Ciucă. Lista de 63 de magistrați care au solicitat să se pensioneze este deschisă de Gabriela Baltag, membru al CSM, urmată de patru judecători de la Instanţa Supremă.

Ciucă a mai anunțat că, potrivit ordonanţei asumate de Guvern, se vor realiza corecţii de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariul.

"Este foarte clar că trebuie să ne asumăm ca prin această ordonanţă să producem acele corecţii de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariul, iar inclusiv partea de criteriu de vârstă care a produs o anumită temere în sistem este una care se va produce într-o abordare graduală, fără să existe o decizie abruptă în acest sens. Ca atare, fiecare dintre noi, când ajungem la o anumită vârstă, indiferent unde ne desfăşurăm activitatea, ajungem la un anumit nivel de înţelepciune profesională şi atunci avem această datorie, cel puţin de conştiinţă personală, astfel încât să dăm înapoi unui sistem care ne-a format şi de la care am beneficiat de tot ceea ce am realizat în viaţă minimum de cunoştinţe profesionale. Şi chestiunea aceasta este foarte simplă într-un sistem, indiferent că este civil sau militar, pentru că trebuie să lăsăm după noi o moştenire. Moştenirea nu poţi s-o laşi decât împărtăşind cu cei care fac parte din generaţia care urmează să ne ia locul mâine sau poimâine", a spus premierul, în cadrul unei conferinţe de presă.

