Ciucă, despre drona americană doborâtă în Marea Neagră: E un incident grav care demonstrează că e nevoie în continuare de dialog

Premierul Nicolae Ciucă a spus despre drona americană doborâtă marți de un avion de luptă rusesc deasupra Mării Negre că „este un incident grav care demonstrează că e nevoie în continuare de dialog”.

„Știu despre evenimentul deosebit de grav care s-a produs în spațiul aerian aferent apelor internaționale din Marea Neagră, alte date nu am în acest moment. E un incident grav care demonstrează că este nevoie de un dialog, de fixarea unor repere de conduită în astfel de situații pentru ca evenimente de acest fel să nu se întâmple și sunt convins că, așa cum am înțeles din comunicatul ministerului Apărării din SUA, au avut loc întâlniri cu reprezentanții Federației Ruse astfel încât să se găsească aceste linii de dialog și să nu se mai întâmple astfel de evenimente”, a spus Nicolae Ciucă, întrebat miercuri în Călăraşi, ce opinie are privind incidentul din Marea Neagră.

Drona MQ-9 doborâtă deasupra Mării Negre a decolat din România, scrie New York Times, citând un oficial militar american. Publicația notează că aceștia au privit șocați imaginile transmise de dronă, în care se vede cum aceasta a fost „hărțuită” de avioanele de luptă rusești Su-27.

Drona a decolat marți dimineață de la o bază din România (care găzduiește astfel de aparate la Câmpia Turzii - n.r.) pentru o misiune programată de recunoaștere, care de obicei durează 9-10 ore, notează NYT.

Avioanele rusești de vânătoare Su-27, mult mai rapide decât drona MQ-9, au zburat în jurul ei și au aruncat cu combustibil, aparent încercând să-i obtureze camerele video sau să-i strice senzorii, a afirmat sursa citată de New York Times.

Editor : C.L.B.