Seceta face ravagii în mai multe zone din țară. În Gorj, de exemplu, locuitorii unei comune au apă după program, prin rotație. Autoritățile locale au luat această decizie pentru ca oamenii sa aibă cu ce se spăla măcar o zi pe săptămână. Disperați, localnicii strâng apă în butoaie.

Sunt trei săptămâni de când locuitorii din comuna Bălănești, județul Gorj, au apă o dată la trei zile. Autoritățile locale au luat decizia de a le furniza oamenilor apă după program din cauza secetei.

În zilele în care au apă la rețea, oamenii sunt nevoiți să facă provizii. Așadar, folosesc recipiente mai mari pentru a-și asigura cantitățile de apă necesare pentru animale sau pentru spălatul hainelor.

Dacă au nevoie de apă pentru băut sau gătit, atunci toți oamenii din comună apelează la fântânile de pe raza localității sau la izvoare.

Vorbim cu precădere despre oameni în vârstă, care fac eforturi destul de mari pentru a veni să scoată apă de la fântână, ori de câte ori au nevoie.

Autoritățile locale spun că momentan nu au o soluție pentru această problemă, dar oamenii sunt tot mai revoltați. Și asta pentru că situația se repetă în fiecare an, iar perioada în care aceștia rămân fără apă parca se prelungește de la an la an.

Meteorologii vin și ei cu vești nu foarte bune: județul Gorj se află sub cod galben de caniculă și sunt așteptate temperaturi de peste 37 de grade Celsius.

Editor : I.C