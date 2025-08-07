Un copil a fost preluat de un elicopter SMURD, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, după ce a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.

Reprezentanţii Salvamont Maramureş informează, joi seară, că băieţelul preluat de către Salvamont şi apoi de un elicopter dintr-o zonă turistică din Maramureş a fost muşcat de o viperă.

Copilul are şapte ani, a fost dus la spital, i s-a administrat ser antiviperin, iar starea sa este stabilă, precizează oficialii Salvamont.

Incidentul s-a petrecut în timp ce copilul se afla într-o excursie cu familia, în zona Creasta Cocoşului, un loc intens circulat de turişti.

Foto: Salvamont Maramureș

