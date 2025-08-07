Live TV

Video&Foto Copil mușcat de viperă într-o zonă turistică din Maramureș, preluat de un elicopter SMURD

Data actualizării: Data publicării:
salvamontisti la un copil muscat de sarpe in maramures
Foto: Salvamont Maramureș

Un copil a fost preluat de un elicopter SMURD, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, după ce a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.

Reprezentanţii Salvamont Maramureş informează, joi seară, că băieţelul preluat de către Salvamont şi apoi de un elicopter dintr-o zonă turistică din Maramureş a fost muşcat de o viperă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Copilul are şapte ani, a fost dus la spital, i s-a administrat ser antiviperin, iar starea sa este stabilă, precizează oficialii Salvamont.

Incidentul s-a petrecut în timp ce copilul se afla într-o excursie cu familia, în zona Creasta Cocoşului, un loc intens circulat de turişti.

foto copil mm
Foto: Salvamont Maramureș

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Shabla Bulgaria
Amenzi pe bandă rulantă pentru turiștii români din Bulgaria care...
colaj trump-putin
„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au...
Ultimele știri
Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brandon Blackstock, fostul soț al cântăreței Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Cei doi au divorțat în...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare”...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Elizabeth Hurley, topită după Billy Ray Cyrus! S-au ținut de mână și au pozat îndrăgostiți la premiera „The...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Liam Neeson și Pamela Anderson, gesturi tandre într-o reclamă pentru „Naked Gun”: „Un cuplu care râde...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”