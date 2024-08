Covaliu, după scandalul de la Jocurile Olimpice: „Federația de Gimnastică va face plângere la TAS. Nu cred că Sabrina se va retrage”

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, reacționează după scandalul-monstru din gimnastică, de la Jocurile Olimpice 2024, și spune că sportivele noastre au fost nedreptățite și a anunțat că Federația de Gimnastică va depune plângere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„E destul de neplăcut ce s-a întâmplat acolo pentru că, până să ajungem la detaliile tehnice pe care eu nu le pot discuta pentru că nu sunt specialist în gimnastică dar, de ieri și până astăzi, s-au adus tot felul de argumente care stau clar în favoarea Sabrinei Voinea și a notei pe care trebuia să o primească. Este neplăcut și asta am putut auzi înainte de toate aceste păreri chiar acolo la fața locului, întreaga sală nu a fost de acord cu nota obținută de Sabrina, după aceea cu faptul că sportiva din SUA a fost notată cum a fost notată și s-a revenit după aia asupra notei și astfel noi am fost nedreptățiți de această decizie și astfel am pierdut o medalie.

„Furt” este un cuvânt mult prea dur, dar faptul că echipa Sabrinei a depus o contestație care nu a fost acceptată, iar echipa SUA a depus o contestație și a fost aprobată, aici se ridică câteva semne de întrebare. Noi am trimis aseară o scrisoare către Federația Internațională de Gimnastică, am primit răspuns astăzi că a ajuns și a fost primită. Federația Română de Gimnastică face demersurile regulamentare și potrivite către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Federația Română de Gimnastică va contesta această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Noi ne ne batem pentru pentru drepturile Sabrinei și pentru ca nota care trebuia să o primească să fie cea corectă. Acum, să vedem cum evoluează lucrurile,” a declarat Mihai Covaliu.

Despre decizia de retragere a Sabrinei Voinea, Mihai Covaliu spune că aceasta nu ar trebui să renunțe la luptă. „Eu cred că nu. E normal ca atunci când ești supărat, e normal să ai tot felul de reacții de acest gen, dar eu am transmis un mesaj în care le-am spus că lucrul acesta nu face decât să demonstreze că sunt valoroase și că pot câștiga medalii pentru România. E normal, e un moment greu, dificil, dar nu cred că Sabrina se va da bătută pentru că este o luptătoare și deja are un challenge,” a precizat Covaliu.

România a încheiat, luni, participarea în competiţiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie. În finala de la sol, Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe locul 5, iar Ana Maria Bărbosu pe poziţia a 4-a, cu aceeaşi notă, respectiv 13.700. Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă aceasta a fost respinsă și nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5. La rândul său, Ana Maria Bărbosu a încheiat pe locul 4, cu 13.700. Pentru câteva minute a avut medalie de bronz, dar americanii au făcut contestaţie la nota lui Jordan Chiles, în urma căreia a trecut pe locul 3, cu 13.766.

