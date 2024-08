Sabrina Voinea se retrage din gimnastică după ce a pierdut medalia de la Jocurile Olimpice. Mama sportivei: „Atât am putut suporta”

Sabrina nu a ieșit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut. Atât am putut suporta!”, a scris mama gimnastei pe o platformă de socializare.

„În momentul ăsta mă simt foarte nașpa pentru că am muncit atât și am încercat să fac un exercițiu la sol foarte bun. Au scos-o pe americancă pe locul 3. Eu am încercat să fac o artistică foarte bună, o acrobatică foarte bună, să nu ies afară din covor. În schimb, nu știu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul 3...

Locul 1 și 2 au fost clare, sunt sportive destul de bune, doar că locul 3 s-a văzut clar. Eu am încercat să am expresivitatea cât de se poate de bună la sol. Cea de pe locul 3 a făcut, dacă ați văzut, și aterizările alea puțin mai joase, cred că a ieșit și din covor.

Da, am făcut contestație și mi-a rămas aceeași notă. Americanca a făcut contestație și i-a schimbat nota. A scos-o pe locul 3, dar eu am avut un exercițiu mult mai bun decât ea. Exercițiul a fost mult mai bun decât la Europene, decât la Mondialele de anul trecut. Am tras cât am putut de mine și iată că s-a văzut cât de bun a fost exercițiul ăsta. Noi am încercat să ridicăm România cât am putut de mult.

Nu știu ce a fost la sol. Au fost foarte multe schimbări de note. Eu mi-am făcut solul bun, n-am primit nota care trebuie. Americanca a avut aterizările foarte joase, a avut notă mai mică decât mine și Ana. Eu cu Ana eram la egalitate pe locul 3. Nu știm ce s-a întâmplat, s-a întâmplat o chestie foarte ciudată. Ne simțim dezavantajate, da.

O să intru cu capul sus, o să merg înainte și o să trag de mine din ce în ce mai mult ca să aduc România acolo sus, unde a fost acum câțiva ani. Le spun românilor că îi îmbrățișez cu mare drag, îi pup, îi iubesc. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Știți și voi, eram pe locul 3, dar faptul e consumat acum", a spus Sabrina Voinea după probă.