CTP: Cauza principală a ceea ce ni se întâmplă acum este ignoranța. Oamenii care nu știu și nu vor să știe, criminali în orb

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit la emisiunea Cap Limpede, de la Digi24, despre responsabilii pentru numărul imens de infectări cu noul coronavirus din ultimele zile dar și pentru cei care au murit din cauza Covid-19. Gazetarul consideră că persoanele care refuză să poarte mască sau să respecte regulile de limitare a răspândirii sunt „criminali în orb”. Citând un fragment scris de filosoful Albert Camus, gazetarul spune că „principala cauză a ceea ce ni se întâmplă este ignoranța (...) Oamenii aceștia eu cred că nu își cunosc cu adevărat nici pe cei de lângă ei. Nu-și cunosc soția, soțul, nu-și cunosc copiii cu adevărat și nici nu i-a interesat vreodată să îi cunoască cu adevărat. Nu e posibil, și acest lucru îl cred și eu, să iubești cu adevărat în ignoranță. Dacă ești în beznă și rămâi acolo și vrei să rămâi în beznă, atunci nu poți iubi și nu poți fi nici bun”.

Cristian Tudor Popescu: Data trecută, am citit un fragment din Ion Desideriu Sârbu, un mare scriitor român. Spuneam că o să vorbesc în numele morților în fiecare emisiune, astăzi o să citesc alt fragment care sună așa, de fapt, e un răspuns la întrebarea: De ce cresc în avalanșă, de ce vin peste noi infectările cu miile și mor din ce în ce mai mulți oameni la ATI?: „Răul, în lume e prilejuit aproape întotdeauna de neștiință, iar bunăvoința, dacă vine din întuneric poate să producă la fel de multă nenorocire ca reaua-voință. Oamenii sunt mai degrabă buni decât răi, dar nu asta e problema. Ei sunt mai mult sau mai puțin ignoranți și asta este ceea ce se cheamă viciu sau virtute, cel mai îngrozitor viciu fiind ignoranța care crede că știe tot. Și, în consecință, își dă singură autorizație să ucidă. Sufletul criminalului e orb și nu există bunătate adevărată sau iubire adevărată fără gradul cel mai înalt de claritate în a vedea lucrurile”, Albert Camus, „Ciuma”.

Cauza principală a ceea ce ni se întâmplă este ignoranța, adică nu numai a nu ști, ci înseamnă și a nu dori să știi. Asta înseamnă că ignori ceva. Nu știu și nici nu vreau să știu. Oamenii de aceea, cei care nu țin seama acum de ceea ce li se repetă de nu știu câte ori pe zi, de la toate nivelurile – mască, distanță fizică, dezinfectare. Oamenii aceștia eu cred că nu își cunosc cu adevărat nici pe cei de lângă ei. Nu-și cunosc soția, soțul, nu-și cunosc copiii cu adevărat și nici nu i-a interesat vreodată să îi cunoască cu adevărat. Asta este ce spune aici Camus, spune un lucru extraordinar: „Bunătatea venită din întuneric poate face la fel de mult rău ca reaua-credință”. Nu e posibil, și acest lucru îl cred și eu, să iubești cu adevărat în ignoranță. Dacă ești în beznă și rămâi acolo și vrei să rămâi în beznă, atunci nu poți iubi și nu poți fi nici bun.

Cu asta ne confruntăm, cu oameni care nu știu, nu vor să știe, „nu mă interesează… Nu știu, eu nu cred. E o gripă, nu mă interesează”. Fiecare dintre acești oameni este un criminal în orb. Asta este, fiecare dintre cei care mor acum în spitale sunt uciși de câte unul-doi-trei dintre noi. Criminali în orb. Pentru că nu vor să fie lucizi, nu vor să fie știutori, nu vor să știe și, prin urmare, nu sunt capabili de iubire. Nu sunt capabili de a le păsa de ceilalți.

Claudiu Pîndaru: Un astfel de om poate fi schimbat?

Cristian Tudor Popescu: Acum treizeci de ani am nutrit această speranță pe care acum o consider prostească, de a schimba oamenii. Cumva era o reminiscență din formația mea comunistă, eu am fost comunist până la 12 ani, atunci am ieșit din Partidul Comunist, la 12 ani. Și am rămas cu această obsesie a omului care poate fi schimbat.

M-am convins, în acești ani care au trecut, că era o prostie. Oamenii nu pot fi schimbați chiar după vârsta de 12 ani, când încetăm a mai fi copii, cum spunea Brâncuși, jocurile sunt făcute. Personalitatea e formată în miezul ei și coordonatele acelea fundamentale nu mai pot fi schimbate, cel puțin eu asta am constatat. Am încercat și m-am dat cu capul de zid până mi-a crăpat.

Acum un om poate să omoare foarte mulți.

Claudiu Pîndaru: Atunci, care e soluția? Dacă omul nu poți să-l schimbi, campanii de informare, acele discursuri la toate nivelurile despre care vorbeați, de dimineața până seara nu îi vor schimba pe acești oameni.

Cristian Tudor Popescu: Soluția este coerciția. Constrângerea. Polițiștii sub acoperire, în civil, care să meargă printre oameni și să-i vadă pe indivizii care doresc să ucidă oameni nepurtând mască.

Claudiu Pîndaru: O soluție bună?

Da! Bineînțeles că e foarte bună. Dar ce are? Ce are? Poliția trebuie să prevină crimele, asta e treaba poliției. Acești oameni care umblă fără mască, care în acest moment nu mai respectă distanța, care nu se dezinfectează și așa mai departe sunt niște criminali în orb. Doctorul Musta de la Timișoara spunea că în acest moment, din pricina acestor cifre teribile, orice persoană de care ne apropiem este un potențial contaminator. O persoană care ne poate îmbolnăvi. Suntem pe punctul, spune tot doctorul Musta, să înceapă oamenii să moară acasă, acasă pentru că nu o să mai aibă unde să se interneze.

Ar trebui să purtăm mască, să înțelegem ceea ce nu pricepe, de pildă, domnul Buzatu de la Vaslui. Domnul Buzatu spune „Nu mă interesează, nu port mască pentru că nu simt eu că mă protejează. Nu mă interesează”. Bine, dar masca asta normală, masca asta îi protejează pe ceilalți, în primul rând, de emisiile tale. Și apoi pe tine. Nu se gândește respectivul și atâția alții ca el. Se gândesc: „Mă interesează de mine. Ce treabă am eu cu ăla de lângă mine? Nu mă interesează”. Alții care spun „Eu am genă bună, am imunitate și mai iau câte un întăritor”. Aceștia sunt criminalii în orb și acum când a crescut atât de mult probabilitatea de infectare, inșii ăștia sunt din ce în ce mai eficienți.

Claudiu Pîndaru: Spuneați că vi se pare o soluție foarte bună cea legată de polițiști în civil care să observe și să sancționeze.

Cristian Tudor Popescu: Și să amendeze. Cu sume uriașe. Dacă nu există conștiință, dacă nu există empatie, dacă nu există umanitate, atunci există amenzi. Mari.

Claudiu Pîndaru: Sunt, însă, și persoane care nu vă dau dreptate.

Cristian Tudor Popescu: Cine? Avocata Casei Poporului? Da. Păi m-aș fi mirat. V-am spus acum un număr de emisiuni, vă spuneam, această doamnă aduce a Satana. Vasăzică în aceste condiții, pe care le vedem cu toții, moartea începe să pândească la fiecare pas, doamna această continuă fără niciun fel de scrupule, continuă să pună bețe în roate, că asta a făcut de la bun început, că pentru asta au pus-o în funcție: „Încearcă să le pui bețe în roate adversarilor noștri politici, recte cei aflați la guvernare, pe toate căile, fără scrupule. Nu contează câți oameni mor, ce se întâmplă, tu bagă-le bețe în roate!”. Și asta face acum, venind cu cererea asta să fie polițiștii în uniformă. Mai lipsește să ceară să strige ca acum 150 de ani, caraulele din București, să strige periodic „Te văăăăd! Te văăăăd!”, că așa aveau în fișa postului, să fugă hoțul când îi strigă caraula. Deci nu mă miră că face distinsa lucrul ăsta, o să facă și altele și mai dihai.

