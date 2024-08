O nouă practică periculoasă pe timp de vară a apărut în rândul tinerilor. Aceștia recurg la metode nocive pentru a capta mai rapid și eficient razele soarelui pe pielea lor. Sunt folosite sucuri acidulate, dar și ulei de măsline pentru a accelera procesul de bronzare. Medicii atrag atenția asupra acestor metode, care pot fi extrem de nocive pentru piele.

Un nou trend a apărut printre iubitorii de plajă: își dau pe piele cu suc acidulat care ar accelera bronzul. În mediul online, cei care au încercat această metodă spun că au obținut o piele măslinie în timp scurt. Cu toate că nu există cercetări ştiinţifice care să dovedească eficiența suculului ca accelerator de bronzare, mulți nu țin cont și se expun riscurilor.



Folosesc uneori și produse cu protecție, însă mai folosesc și trenduri și ce aud de pe la alții, pot să zic așa, tot felul de sucuri, uleiuri, chestiuni mai interesante, spune o fată.

Am folosit ulei și am folosit și anumite sucuri mai acidulate și văd că funcționează, bronzează, a mai adăugat ea.

Pentru a capta mai eficient razele soarelui, unii folosesc și uleiul de măsline. Tendința periculoasă a apărut pentru prima dată, anul trecut, în Marea Britanie, iar acum își face simțită prezența și la noi în țară.



Am încercat o singură dată și atunci m-am ars foarte tare și am zis că, totuși, un pic de protecție ar fi ok, a mai spus o altă fată.



În trecut, am folosit ulei de măsline să mă bronzez, nu să protejez pielea. Da, uleiul de măsline ajută să ai un bronz plăcut și să te simți bine. Cu uleiul de măsline la soare poți să bați solarul, a declarat un bărbat.



Medicii atrag atenția asupra acestor metode extrem de periculoase pentru piele.

Loredana Ungureanu, medic dermatolog: „Persoanele care utilizează metode de accelerare a bronzatului, cum ar fi, de exemplu, aplicarea unor sucuri, trebuie să își dea seama că în momentul în care aplicăm ceva acid pe piele, el va exfolia pielea și o va face mai vulnerabilă la expunerea radiaților UV, crescând, ca urmare, riscul de arsuri solare și, implicit, riscul de cancer de piele”.



Bianca Timșa, jurnalist Digi24: „În România, incidența cancerului de piele a crescut în ultimii ani, cu o rată de aproximativ 15 cazuri la o sută de mii de locuitori, potrivit Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate. Riscul de melanom se dublează pentru cei care au suferit mai multe arsuri solare de-a lungul timpului”.