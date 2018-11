Cum a fost răsplătit bărbatul care a returnat 95.000 de euro găsiți într-un dulap

Un bărbat din Timişoara a cumpărat, pe internet, un dulap în care se afla o comoară. Când a adus mobila acasă a găsit în ea o cutie cu 95.000 de euro. O surpriză nu doar pentru el, ci şi pentru cel care i-a vânduse dulapul. Obiectul a aparţinut unui bătrân care a murit iar fiul acestuia nu ştia despre banii puşi deoparte.

Șoc pentru un român care a găsit 95.000 de euro într-un dulap cumpărat de pe OLX

Samuel Stănici: Am deschis ușa și când am deschis, am găsit cutia. Nu am știut exact ce e, era cu un elastic. Am luat cutia și am pus-o pe pat.

Nu i-a trecut niciun moment prin cap ce urma să găsescă. Credea că e cel mult o cutie goală, pe care proprietarul dulapului a uitat să o arunce.

Samuel Stănici: Am început să deschid elasticul, am deschis-o și când am văzut culoarea aceea de bani, erau cei de 500 de euro deasupra și când i-am numărat era vorba de 95.000 de euro.

Dulapul a ajuns la timişorean după ce l-a cumpărat de pe internet. Nu l-a deschis atunci când l-a încărcat în maşină din casa proprietarului. I-a plăcut, l-a plătit şi l-a luat.

Samuel Stănici: După ce am numărat banii, hai că am crezut că sunt puțini, dar când nu se terminau, îți dai seama că nu era ușor. Cu greu am trecut.

Adela Stănici, soție: M-am gândit că prima dată că sunt falși. Un șoc, dar nu. Prima dată mi-a venit să zâmbesc, dar am văzut că nu e așa de simplu.

Familia cumpărătoare nu şi-a pus problema să păstreze banii. Deşi mulţi în locul lor n-ar fi stat pe gânduri.

Samuel Stănici: El nu știa nimic de bani. De sumă nu i-am spus nimic. Numai când a venit aici și i-a numărat. Nu m-am dus cu banii la el, a venit el la noi. Nu mai putea, era tot săracul. Îți dai seama să te trezești cu atâția bani, stiind ca sunt ai lui...

Vânzătorul dulapului i-a oferit celui care i-a returnat cei 95 000 de euro, 10 la sută din sumă, drept răsplată. N-a vrut să-i fie cunoscută identitatea şi nici n-a dezvăluit cum de a uitat o asemenea sumă într-un dulap scos la vânzare pe internet.

