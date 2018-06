Cum a fost sancționată directoarea de liceu care avea o relație cu un elev. Interdicții în lanț pentru profesoară

Fosta directoare a Liceului de Artă din Focșani, care a fost implicată într-un scandal uriaș, după ce soțul ei ar fi dat presei locale mai multe imagini filmate cu camera ascunsă, care demonstrau că directoarea avea o relație cu un elev de 19 ani și-a aflat pedeapsa.

Consiliul de Administrație al Liceului de Artă „Gh. Tătărescu” din Focșani a decis, vineri, validarea sancțiunilor aplicate de comisia de cercetare disciplinară. Astfel, fosta directoare nu va mai avea dreptul, timp de trei ani, să se înscrie la un concurs pentru a ocupa o fucție didactică superioară, relatează Adevărul.

Diana Tăicuțu nu va mai putea încasa astfel nici gradația de merit. De asemenea, ea are interdicție de a fi dirigite timp de patru ani, are interdicție să mai predea elevilor de liceu și va preda de acum încolo numai la clasele de gimnaziu. Ea nu va mai putea nici să meargă în tabere cu elevii sau la olimpiade de școlare timp de doi ani și are interdicție definitivă pentru a mai ocupa funcția de director al Liceului de Artă.

Fostul soț al directoarei, și el profesor la același liceu, a primit un averisment scris pentru că a adus prejudicii de imagine instituției de învățământ. El a contestat decizia în instanță.

Nu a scăpat nepenalizat nici elevul de 19 ani. El s-a ales cu nota scăzută la purtare cu două puncte, motiv pentru care a pierdut o bursă pe care o câștigase din partea Casei Regale a României. El așteaptă zilele acestea să își afle rezultatele la examenul de Bacalaureat.

