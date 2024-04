Cum a reușit să evadeze criminalul de la Penitenciarul Rahova: A profitat de faptul că nu avea cătușe, iar polițistul nu a fost atent

Un criminal extrem de periculos a reușit să fugă de sub escortă, marți după-amiază și nu a fost prins nici până acum. Tocmai ieșise dintr-o clinică din zona Obor și nu avea cătușe. Zeci de filtre ale Poliției, la toate ieșirile din Capitală și în județul Ilfov, opresc mașinile în căutarea evadatului, în timp ce polițiștii sunt în alertă în județele limitrofe. Bărbatul condamnat pentru crimă la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis în mod crud iubita se numește Meszaros Zsombor și are 34 de ani. Fugarul a fost dat in urmărire națională și consemn la frontieră.

Deținutul a fost dus de la Penitenciarul Rahova la o clinică privată pentru investigații pentru că acestea nu se puteau face în spitalul închisorii, împreună cu alți doi condamnați. El pare să fi ieșit primul de la examenele medicale și s-a întors la ambulanță, însoțit de un singur gardian. Surse Digi24 spun că nu avea cătușe, deși procedura le-ar fi cerut. Polițistul l-a scăpat din ochi, așa că bărbatul a reușit să iasă din mașină și să se facă nevăzut, fără ca nimeni să încerce inițial să îl oprească.

Deținutul de 34 ani a profitat de faptul că nu avea cătușe, iar polițistul care îl însoțea nu a fost atent. Așa că a deschis ușa ambulanței, a luat-o la fugă pe trotuar și s-a făcut nevăzut.

Cum locul din care a scăpat e aproape de o autogară, Poliția nu exclude varianta ca deținutul să fi urcat într-un autobuz și să părăsească orașul. Zeci de filtre de poliție au fost organizate la toate ieșirile din București și rămân active peste noapte ca să-l găsească pe evadat.

Tot Sectorul 2 și toate ieșirile din Capitală sunt pline de echipajele poliției pentru că vorbim de un om periculos. Au fost aduși și mascații și un câine de urmă.

Polițiștii au făcut publică și o fotografie realizată cu puțin timp înainte să fugă. Bărbatul are o jachetă neagră, un tricou albastru închis, iar gâtul și mâinile sunt pline de tatuaje. Fugarul are păr șaten închis, ochi albaștri și 1,80 înălțime.

Bărbatul a fost condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că și-a ucis iubita într-un mod plin de cruzime. Acum și penitenciarul Rahova va deschide o anchetă internă pentru a stabili în ce condiții a avut loc evadarea.

