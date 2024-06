Cum să îți protejezi casa de hoți când ești plecat în vacanță. Numărul jafurilor din locuințe crește vara, avertizează polițiștii

A venit vacanța și românii și-au făcut deja planurile de concediu. Din păcate hoții fac si ei planuri știind că multe dintre casele din România vor rămâne nesupravegheate. Numărul de jafuri crește cu mult în sezonul cald. Polițiștii spun că există și câteva trucuri prin care să ne ferim de jafurile din locuințe.

În perioada asta sunt în medie 30 de jafuri din locuințe pe zi, însă numărul lor va crește în lunile următoare. Ne uităm și la cifrele din anii trecuți, în 2022 au fost peste 15 mii de jafuri din locuințe iar mare parte din ele vara. Anul trecut doar în lunile de vară au fost peste 2.500 de case sparte de hoți.

Polițiștii spun că putem lua și niște măsuri înainte să plecăm de acasă și să ținem hoții departe. În primul rând ideal este să nu arătăm că am plecat, o postare pe internet din vacanță poate spune clar că am lăsat locuința nepăzită. Putem să ducem hoții în eroare postând imediat cum am ajuns acasă.

De asemenea, putem lăsa un bec sau o lampă acasă și în acest fel să dăm impresia că este cineva în locuință.

Putem să cumpărăm și un sistem de supraveghere performant care se activează la mișcare și anunțăm poliția dacă observăm că cineva dă târcoale.

Desigur, ușile și geamurile trebuie să fie mereu închise și dacă avem un prieten care stă în apropiere îl putem ruga să verifice locuința. Ar putea lua și plicurile din căsuța poștală pentru că dacă le lăsăm acolo arătăm clar că suntem plecați de câteva zile.

