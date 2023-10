Patru români cu dublă cetățenie au murit și unul este dat dispărut. Peste 2.000 de oameni au revenit în România, însă 350 sunt blocați în Fâșia Gaza. Oamenii povestesc cum de când a izbucnit războiul nu mai au liniște și „se așteaptă în orice clipă să moară”.

Româncă din Israel: „La șase dimineața am fost treziți de sirenele care anunță rachete iminente. Ne-am dat seama că este o alarmă, am sărit. Am luat-o pe fetița noastră de 20 de luni din pătuțul în care dormea și am ieșit pe casa scării. Momentan pot să spun și este cam prima dată când spun, îmi este frică pentru viața mea și a fiicei mele aici.”

„În acest moment oamenii doar mor”

Medic, Fâșia Gaza: „Nu avem provizii, în acest moment oamenii doar mor, așteptăm în orice clipă să murim. Nu este gaz, nici curent, nici apă. Toate sursele nu mai există în Fâșia Gaza. Viața acum e haos, doar să fie o mică mișcare și oamenii se sperie din cauza la atâtea atacuri. Din familia mea, săptămâna trecută, au murit 28 de persoane.”

Româncă din Israel: „Fiecare persoană din Israel stie pe cineva care ori a decedat ori este rănit ori are pe cineva în familie care care a decedat sau este rănit. Este o tragedie de dimensiuni incomensurabile. Este un război cu o organizație teroristă.”

Medic, Israel: „De la geamul meu am văzut cum sunt intersectate rachetele de la Iron Dome, rachetele trase din sud. Nu poți să trăiești cu un inamic care tot ce vrea este să te omoare.”

Româncă din Israel: „Ne pregătim efectiv pentru mai rău. De o săptămână nu dorm. Am vrut să trimit copiii în România, să vin eu cu copiii în România. Îți cumperi bilet, ți-a anulat zborul.”

„Stau de nouă zile în adăpost”

Româncă din Israel: „Eu stau de nouă zile în adăpost, nu îndrăznesc să ies afară, suntem în atacuri de panică continuu. Pot să vă zic că sentimentul meu, care am venit din România, este că este al doilea Holocaust. Este extrem de periculos pentru o lume întreagă, nu numai pentru noi.”

Român din Israel: „Uite, ați vrut să auziți alarma în direct, o auziți în direct, trebuie să fugim la buncăr. Acum ne avertizează, trebuie să ne retragem în buncăr, că racheta poate să cadă în orice moment și nu știi unde cade. O să auziți acum și detonările care le fac în aer, ei trimit acum trei rachete să o detoneze în aer să nu apuce să cadă pe pământ. Au fost trei bubuituri, acum au detonat racheta și trebuie să mai așteptăm 5-7 minute. Cum ar veni, acum, dacă cad bucăți de rachetă să nu ieși pe stradă să te lovească din greșeală. Tot blocul coboară în buncar, sunt alimente, apă, sunt provizii.”

Editor : B.C.