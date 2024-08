Din 12 august, DIGI lansează noul pachet TV Digital SkyShowtime

• DIGI își extinde portofoliul de servicii și anunță introducerea pachetului TV, Digital SkyShowtime, care va include aplicația de streaming SkyShowtime și cele două canale liniare premium, în format HD, SkyShowtime 1 (poziția 110) și SkyShowtime 2 (poziția 111);

• Oferta este valabilă atât pentru abonații noi, cât și pentru utilizatorii existenți ai serviciului TV digital și poate fi accesată online, pe DIGI.ro, în magazinele DIGI, prin apel la serviciul Relații Clienți sau prin intermediul reprezentanților de vânzări.

Începând din 12 august 2024, DIGI îmbunătățește experiența de divertisment și propune un nou abonament TV care, pe lângă cele 180 de canale digitale incluse, oferă acces la cele două posturi premium SkyShowtime 1 HD și SkyShowtime 2 HD, și la platforma de streaming SkyShowtime, totul la un preț de 38 lei/lună. Astfel, clienții DIGI care dețin deja serviciul de televiziune digitală (30 lei/lună) și optează pentru un upgrade la pachetul Digital SkyShowtime, vor achita un cost suplimentar de doar 8 lei/lună pentru a beneficia de întregul portofoliu SkyShowtime.

Cu abonamentul TV Digital SkyShowtime, utilizatorii noi și existenți se vor bucura de un conținut diversificat și vor putea urmări cele mai recente și aclamate lansări cinematografice, realizate de celebrele studiouri de film Paramount Pictures și Universal Studios.

În plus, vor putea viziona titluri importante ale unor seriale noi și exclusive, precum și o selecție de programe originale locale, alături de toate cele cinci sezoane ale seriei globale de anvergură Yellowstone și spin-off-urile sale 1883 și 1923, A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (sezoanele 1-2), Mayor of Kingstown (sezoanele 1-3), Mission: Impossible - Dead Reckoning, Oppenheimer, PAW Patrol: The Mighty Movie, Star Trek: Discovery (sezoanele 1-5), The Family Stallone (sezoanele 1-2), Trolls Band Together, seria originală SkyShowtime The Envoys/ Los Enviados (sezoanele 1-2), The Tattooist of Auschwitz, Veronika și viitoarea apariție a The Day of the Jackal.

SkyShowtime găzduiește, de asemenea, o colecție impresionantă de filme românești, printre care amintim: Dragoste pe muchie de cuțit; Încă două lozuri; Miracol; Nunți, botezuri, înmormântări; trilogia Pup-o, mă! și Evadarea perfectă, disponibile pentru abonații Digital SkyShowtime.

Oferta poate fi activată pe site-ul DIGI.ro, din pagina principală sau din contul de client, cât și în punctele de prezență DIGI, prin intermediul reprezentanților de vânzări sau prin apel la serviciul Relații Clienți (031.400.4600).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați:

www.skyshowtime.com

www.digi.ro/skyshowtime

Despre SkyShowtime

SkyShowtime este cel mai nou serviciu de streaming din Europa. O asociere a Comcast și Paramount Global, SkyShowtime reunește cele mai bune programe de divertisment de la Hollywood și locale.

Începând cu filme și seriale originale de la brandurile emblematice Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock, până la seriale SkyShowtime Originals, SkyShowtime este noua casă a divertismentului premium din Europa.

Lansat în 2023 pe toate piețele pe care este prezent, SkyShowtime este disponibil în: Albania, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia și urmează să lanseze servicii electronice în Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi prin intermediul diviziei media și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM, DIGI24 FM și serviciul de content Digi Online.