Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a povestit vineri, într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, că are prieteni care se află și acum în Mariupol, sub bombardamentele rusești, și cât de mare este suferința acestor oameni. Kuleba a spus că inclusiv partenera lui a fost la pun pas să ajungă în mâinile invadatorilor, ea părăsind Bucha cu doar o zi ca localitatea să fie ocupată de forțele ruse. Șeful diplomației de la Kiev a prezis că va veni o zi în care liderul Rusiei va merge în Ucraina și își va cere iertare în fața unui monument închinat victimelor agresiunii ruse.

„Sunt în legătură cu unul dintre ofițerii ucraineni care este acum la Azovstal, în Mariupol. Este acolo cu camarazii lui din armata ucraineană, dar este și cu civili - femei, copii, adolescenți, bătrâni - care au găsit adăpost sub apărarea armatei ucrainene. Soldații aceștia sunt ultimul scut care îi apără de bombele rusești, și de criminalii, și de violatorii ruși. Este dureros să primesc mesaje din Mariupol. Am trecut prin momente dificile în viața mea, dar nimic nu este mai sfâșietor decât să vorbești cu cineva din Mariupol și să-ți spună cum cad bombele în timp ce vor să fugă”, a relatat Dmitro Kuleba pentru Digi24 dimensiunea dramei care are loc zilele acestea în subteranele orașului Mariupol.

Totodată, șeful diplomației ucrainene a declarat că poporul spu nu va fi înfrânt, indiferent de rezultatul războiului.

„Facem tot ce putem ca Mariupol să nu cadă. Avem speranță, credem și facem tot ce putem ca să ne ajutăm oamenii. Dar nimic nu ne poate înfrânge. Dacă pierdem ceva astăzi, îl vom câștiga înapoi mâine, deoarece luptăm pentru o cauză dreaptă, pentru țara noastră. Noi nu am invadat pe nimeni, ei ne-au invadat pe noi. Orice se va întâmpla în acest război, pot să vă garantez 100% că nimic nu ne va înfrânge.”

Cel mai șocant moment al acestui război „a fost să văd imaginile de la Bucha. A fost prima oară de la începutul războiului când nu am putut să adorm, deși eram foarte obosit. (...) E greu chiar să spun că aceste crime au fost comise de oameni”, a mai spus Kuleba, adăugând că inclusiv partenera sa putea să cadă victimă tragediei de la Bucha.

„Partenera mea a plecat din Bucha cu o zi înainte să fie ocupată. Când mă gândesc că ar fi putut să fie și ea prinsă acolo, e cu adevărat înspăimântător”, a spus Dmitro Kuleba.

Ministrul ucrainean de externe a mai spus că Rusia își va cere iertare într-o zi pentru crimele comise azi în Ucraina și că el va face tot ce-i stă în puteri ca acel moment să vină mai repede.

„Va veni o zi - nu știu cât va dura până atunci - când liderul Rusiei va veni în Ucraina, va îngenunchea și-și va pleca capul în fața monumentului victimelor agresiunii ruse din Ucraina și-și va cere iertare. Va veni să-și ceară iertare pentru tot ce-au făcut. Dar trebuie să fiu sincer: mai e mult până la acel moment. Dar voi face tot ce pot pentru ca acel moment să vină cât mai repede posibil.”

