FOTO Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit la antrenamente în județul Suceava

Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit lângă Rădăuți, în Suceava. Din primele informații, unul dintre piloți este mort, iar celălalt a fost stabilizat. La Rădăuți ar fi avut loc un zbor de antrenament, iar cele două avioane s-au ciocnit în zbor.

"S-a intervenit urgent. Din păcate, avem un pilot decedat, iar celălalt avion urmează să fie transportat cu elicopterul la Iași," a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Starea celui de-al doilea pilot este una gravă, potrivit lui Raed Arafat.

Potrivit IGSU, pe timpul unor zboruri de antrenament, două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în zbor, iar ulterior s-au prăbuşit în afara pistei.

La faţa locului, a acționat o autospecială complexă de stingere și descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj SAJ.

În Suceava, sâmbătă după-amiază trebuia să fie organziat un show aerian pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava.

Potrivit anunţului evenimentului, urmau să participe unii dintre cei mai buni piloţi de acrobaţii aeriene din ţară: profesionişti din elita Aeroclubului României, cu formaţia Hawks of Romania, Iacării Acrobaţi şi pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobaţiilor aeriene şi multiplu campion mondial, piloţii Asociaţiei Bucovina Fly Club, precum şi Valer Novac. Surpriza ediţiei din acest an era Formaţia ASALT, cu un spectacol aviatic de excepţie cu două aeronave de înaltă acrobaţie „Skybolt of Romania”

