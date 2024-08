Ed Sheeran și „Thor”, cuceriți de bucătăria românească. Un fel de mâncare le-a plăcut atât de mult, încât au cerut porție dublă

Mâncarea românească i-a cucerit pe Ed Sheeran și pe actorul Chris Hemsworth, care a fost bateristul său la concertul de sâmbără, din Capitală. După spectacol, cei doi artiști s-au bucurat de preparate românești reinterpretate. Platoul cu mititei s-a golit repede.

A fost spectacol de proporții la concertul artistului britanic Ed Sheeran. Surpriza a fost cu atât mai mare când pe scenă a apărut Chris Hemsworth, actorul celebru pentru interpretarea personajului Thor din filmele Marvel.

După un spectacol pe cinste, Ed Sheeran și Chris Hemsworth au cinat la un restaurant cu specific românesc.

Andrei Avramescu: Am fost complet surprinși de căldura cu care noi am fost întâmpinați. Ed Sheeran și-a făcut prezența simțită imediat, a mers glonț către bucătărie și a strâns mâna tuturor de acolo, și ne-a mulțumit tututor. Am încercat să le facem un mix dintr-o gamă variată de preparate, au încercat și icre cu scoverguțe, și chestii aproape românești în bucătărie, burrata de casă, tartar, dar pe primul loc în top preferințe au fost mititeii, versiunea noastră de mititei, singurii la care s-a cerut refill.

Ed Sheeran a concertat la București pentru a doua oară în 5 ani. De această dată, toboșarul trupei a fost celebrul actor australian. El a învățat să cânte la tobe chiar în acest an, ca parte a unui experiment despre sănătatea cognitivă, inclus într-un documentar pe care îl realizează tot Chris Hemsworth.

Editor : Liviu Cojan