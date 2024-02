Bursele de excelență pentru olimpici, neplătite de luni de zile. În acest timp, 8.000 de elevi cu note sub 5 primesc burse de merit

Cum premiezi un olimpic internațional, cu două locuri 1 la două competiții? Dacă ești Statul Român, iei decizia să premiezi o singură competiție. Și dacă tot se încăpățânează să facă performanță, amâni 5 luni până să îi dai premiul cuvenit conform legii. De fapt, este situația în care sunt toți o olimpicii naționali și internaționali de la liceul privat care a obținut mai mult de 10% din medaliile internaționale. Deși ei au făcut performanță, Ministerul Educației nu a reușit să le plătească bursele și arată spre autoritățile locale. Care, la rândul lor, dau vina pe alocările bugetare.

David are 18 ani. Este elev în clasa a 12-a la Liceul Internațional de Informatică din București și a adus României două medalii de aur: La Olimpiada Internațională de Matematică și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Seniori. A rămas doar cu amintirile frumoase și aprecierea colegilor și profesorilor. Nu și-a primit nici până acum bursa de execelență. Mai mult, deși are două medalii de aur are dreptul la o singură bursă.

David Andrei Anghel, olimpic internațional la matematică: Astfel de burse, pe parcursul unui an întreg ar fi fost undeva la 80.000 de lei. În conditiile din anul acesta, dacă, dar dacă îmi voi primi banii aceștia, cu aceleași rezultate voi primi undeva la 20.000 de lei, poate.

Reporter: Te încurajează să îți dorești să faci performanță în sistem?

David Andrei Anghel: Evident că nu, mă simt neapreciat de sistem și țară.

Iar în situații identice sunt toți elevii din școlile private care fac performanță.

Alina Farcaș, reprezentant comunicare ICHB: Liceul Teoretic Internațional de Informatică a înaintat toate aceste demersuri pentru acordarea burselor de la minister. Sunt 72 de burse pentru olimpici și două sociale, dintre care 37 pentru olimpicii internaționali și 35 pentru olimpicii naționali.

Marian Staș, specialist în Educație: Un astfel de comportament este cât se poate de meschin. Comportamentul meschin și cinic de a amâna cu luni de zile recompensarea corectă, așa cum se cuvine. Este o probă de impostură și management impotent al Ministerului Educației.

Ministerul Educației a transmis că obligația de a plăti bursele este a autorităților locale, iar legea învățământului preuniversitar spune că banii vin de la bugetul de stat. Liceul lui David trebuie să primească banii de la Primăria Sectorului 3.

Primăria Sector 3: „Bursele pentru elevii din școlile private și din școlile confesionale vin la Direcția de Învățământ a Primăriei Sectorului 3 după ce Ministerul Educației trimite o decizie pentru repartizarea banilor către respectiva direcție. Decizia respectivă încă nu a venit.

Ministerul Educației încă nu a dat încă răspuns după reacția primăriei.

În total la școlile publice și private sunt aproape 300 de olimpici internaționali și aproape 2.600 de olimpici naționali. Liceul Teoretic Internațional de Informatică BucureștI este campion la numărul burselor de excelență care rămân neplătite. Așadar, David nu are nimic altceva de făcut decât să se pregătească și să aștepte. În acest timp, în care se face economie de la olimpici, 8.000 de elevi cu note sub 5 primesc burse de merit.

Olimpici internaționali și naționali

În țară

297 olimpici internaționali + 2.580 olimpici naționali

Liceul Teoretic Internațional de Informatică

37 olimpici internaționali + 35 olimpici naționali

