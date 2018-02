Cine sunt "Excepţionalii" şi ce proiecte pun la cale

Educaţie aplicată şi cunoştinţe care să îi pregătească pentru meseriile viitorului. Asta îşi doresc elevii. Şi pentru că la şcoală nu învaţă „ce” şi „cum” şi-ar dori, caută alternative. 57 de liceeni şi-au transformat ideile în realitate, în cadrul unui proiect dedicat celor mai buni elevi din ţară.

57 de elevi talentaţi, olimpici la diverse materii sau pur şi simplu pasionaţi de voluntariat s-au întâlnit în tabăra "Excepţionalii". Este un proiect al Şcolii de Valori, care îi pune pe liceeni faţă în faţă cu provocările societăţii în care trăiesc.

Anca Mitrache - coordonatorul proiectului "Excepţionalii": „Scopul proiectului "Excepţionalii" este acela de a crea o generaţie de tineri care pot să aibă impact mai departe.”

Adela Georgescu – elevă: „E un altfel de mod de învățare și se bazează pe lucruri pe care nu le înveți la școală. Nimeni nu te învață cum să faci un proiect, nimeni nu pune accentul pe așa ceva”.

Anca Savu – elevă: „Se vorbeşte foarte mult cu publicul, toată lumea e implicată, totul e din inimă, nu e nimic de faţadă”.

Adela Georgescu – elevă: „Vreau să plec în străinătate la facultate și după săptămâna asta, sincer, mă gândesc să revin în România pentru că am văzut că se întâmplă lucruri şi aici”.

O săptămână cât un an de studiu. Aşa se simte, din interior, tabăra "Excepţionalii". Elevii învaţă, în doar câteva zile, să identifice nevoile comunităţilor din care provin, să lucreze în echipă şi să dezvolte un proiect cu impact în domeniul pe care şi l-au ales.

Adela Georgescu – elevă: „Am învățat foarte multe lucruri despre mine: cum să mă descopăr, cum să gândesc eu şi ce vreau eu de la mine”.

Anca Savu – elevă: „Eu nu stau foarte bine cu lucrul în echipă, nu neapărat pentru că nu îmi place să lucrez în echipă, dar pentru că am un stil de lucru mai aparte”.

Anca Mitrache - coordonatorul proiectului "Excepţionalii": „E un mix de personalităţi. E foarte fain să vezi că avem clar liderii, avem oamenii care sunt foarte buni tehnic pe anumite lucruri, avem oamenii foarte buni pe comunicare şi promovare, aşadar avem tot ce trebuie să-şi formeze echipe complete”.

Adela vine din Sibiu, este în clasa a XII-a şi a avut o mare pasiune - matematica. A adunat premii la concursuri şi olimpiade, dar şi-a dat seama că vrea mai mult decât un raft plin cu diplome. Aşa a ajuns la "Excepţionalii".

Adela Georgescu – elevă: „Vreau să mă las inspirată de atâția oameni și pur și simplu să aduc o schimbare”.

Excepţională este şi Anca. Învaţă la Liceul Economic din Bucureşti, în clasa a XI. Este prima din clasă. Cu părere de rău, spune că asta nu înseamnă mai nimic pentru ea.

Anca Savu – elevă: „Pentru că mi se pare mult prea uşor. E un sistem pe care îl înveţi şi înveţi să îl şi fentezi. Proiectul pe care îl oferă Şcoala de Valori este ceva nu am mai făcut până acum, e o nouă provocare pentru mine. Sunt excepţională pentru că am făcut foarte mult voluntariat. Am intrat în liceu cu gândul că eu nu vreau să fac doar ce e la liceu, eu vreau să ajut lumea”.

În şcoala românească, se predă mult şi se învaţă puţin. Elevii ies din liceu debusolaţi, fără abilităţi practice. Participanţii la "Excepţionalii" vor să schimbe această realitate şi să vină în ajutorul colegilor lor cu proiecte educaţionale.

Anca Savu – elevă: „Proiectul din care fac parte se numeşte "Learn to learn" şi vrem să ajutăm elevii din România să înveţe mai eficient.

O să fie implementat în cinci oraşe diferite şi vor fi workshop-uri despre cât de important este să nu memorezi ca un papagal şi să îţi găseşti propriile tale metode de a reţine lucruri şi de a învăţa cu plăcere şi despre critical thinking”.

Adela Georgescu – elevă: „Proiectul nostru se numește "Back to reality", în care încercăm să rezolvăm problemele tinerilor care acum pleacă la facultate: cum să îți faci un card, cum să plătești chiria,

După aia, cum îți faci prieteni, adică cum treci peste anumite emoții, dorul de acasă și cum te pregatesti tu pentru carieră, cum îți faci un CV.”

Anca Mitrache - coordonatorul proiectului "Excepţionalii": „Ei au ca scop să strângă bani pentru proiecte, să îşi găsească echipă de voluntari, să îşi găsească locaţii şi să îşi creeze tot proiectul şi să îl implementeze. Şi apoi, să vedem impactul”.

În tabără, elevii au avut ocazia să întâlnească oameni de succes din România. Jurnalişti, antreprenori, oameni de afaceri s-au deschis în faţa copiilor şi au devenit "cărţi vii", pe care tinerii le-au luat la întrebări.

Adela Georgescu – elevă: „Mi-a plăcut foarte mult de David Timiș, că el da așa un avânt tinerilor, că trebuie să meargă să facă din toate”.

Proiectele de educaţie nonformală îi învaţă pe elevi mai mult decât şcoala. Asta spun reprezentanţii companiilor care şi-au deschis porţile tinerilor dornici să afle ce înseamnă să lucrezi într-un domeniu de top.

Radu Rovin - developer firmă software: „Să înţeleagă care sunt skill-urile pe care noi căutăm să le avem în echipele noastre şi să înţeleagă care sunt cele mai importante pe care ar putea sa se concentreze în dezvoltarea lor personală şi profesională”.

Anca Mitrache - coordonatorul proiectului "Excepţionalii": „În felul ăsta, îşi creează şi un network, îşi dau seama ce este pe piaţa muncii, ce se caută şi cum se integrează ei cu proiectele lor”.

Radu Rovin - developer firmă software: „Mi se pare că aşa ar trebui să fie procesul de învăţare nu în 1% din timp, ci în cel puţin 50% din timp. Pentru că din păcate şcolile prezentului nu ne pregătesc pentru problemele viitorului, nu ne pregătesc pentru slujbele pe care am putea să le avem şi pentru provocările pe care ar trebui să le rezolvăm”.

Adela Georgescu – elevă: „Și e prea mult: adică într-o clasă sunt 30 de copii, nu ai cum să te dezvolți, pentru că ești doar un punct acolo.”

Anca Savu – elevă: „Avem manualele din 1998 în continuare şi mi-ar plăcea să se predea mai multe ore despre cum e viaţa în general”.

Până la sfârşitul lunii martie, Excepţionalii vor implementa, în şapte oraşe din ţară, proiectele dezvoltate în tabără. Este modul lor de a schimba măcar puţin lumea în care trăim şi care are nevoie de tineri încrezători în puterile lor.

Adela Georgescu – elevă: „Chiar vrem să aducem o schimbare și să îi ajutăm pe ceilalți și să ne ajutăm pe noi.”

Anca Savu – elevă: „E încă o oportunitate să fac ce îmi place şi să ajut oamenii”.

Radu Rovin - developer firmă software: „Faptul că nişte elevi preiau stindardul şi ţin standardul sus pe direcţia asta, mi se pare lăudabil”.

Anca Mitrache - coordonator proiect "Excepţionalii": „Au ocazia să îşi facă un proiect, să îl ducă la capăt şi să vadă: am skill-ul ăsta, nu am skill-ul ăsta, este o zonă bună şi sigură în care ei pot să eşueze fără să se întâmple nimic şi e foarte bine că pot să facă asta”.