Din 2022, anul școlar va avea mai multe săptămâni. Sorin Cîmpeanu: Suntem printre ultimii în Europa ca durată a cursurilor

Structura anului școlar, pentru 2021-2022, este deja stabilită, dar din toamna anului 2022 este nevoie de o creștere a duratei cursurilor, a declarat duminică, la Digi24, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.

„Suntem printre ultimele țări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari, nu numai în România, este drept, ele vor trebui să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând, este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat despre opinia unui fost ministru al educației, care spunea că durata vacanței de vară ar trebui să fie doar de o lună, pentru ca în restul timpului să fie recuperată materia pierdută în pandemie, Sorin Cîmpeanu a spus că o vacanță de vară mai scurtă înseamnă o perioadă de cursuri mai îndelungată și a arătat că este nevoie și de acceptul celor implicați în procesul de educație.

Sorin Cîmpeanu a reamintit că deja a făcut o propunere în acest sens pentru anul școlar 2021-2022, dar s-a lovit de un refuz, pentru că s-a motivat că este nevoie de predictibilitate.

„Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu. „Propunerea pe care am făcut-o și pe care am motivat-o - da, din toamna anului 2022, un an școlar mai lung”, a confirmat ministrul. „Cu siguranță vacanța de vară va fi mai scurtă”, a mai spus ministrul, care a refuzat însă să dea niște termene.

În prezent conform ministrului, perioada anului şcolar durează, în România, 34 de săptămâni, fiind una mai scurtă decât în multe ţări europene. Astfel, într-un ciclu de învăţământ de 12 ani, un elev din Germania învaţă cu doi ani şi jumătate mai mult decât un elev din România.

