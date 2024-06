Două tinere gemene din Brașov au absolvit facultatea ca șefe de promoție, cu media 9,93. "N-a fost concurenţă, ci cooperare"

Premieră la Universitatea Transilvania din Brașov. Două tinere, gemene, au absolvit facultatea cu aceeași medie, devenind astfel șefe de promoție. Mirela și Sorana au obținut media 9,93 și spun că de-a lungul anilor de școală între ele nu a fost nicio concurență, ci mai degrabă o continuă cooperare. "De fiecare dată, ne-am ajutat când a fost nevoie. Dacă aveam întrebări, ne învăţam", a declarat, pentru bzb.ro, una dintre tinere.

Mirela Magdalena Catrina şi Sorana Aurelia Catrina sunt gemenele şefe de promoţie 2024 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Transilvania. Au terminat Informatica aplicată cu media 9,93 şi este o premieră până şi pentru Universitatea Transilvania să aibă nu doar gemene, ci gemene şefe de promoţie. Pasiunea pentru matematică și informațică o moștenesc din familie, scrie sursa citată.

"Amândouă am fost împinse în direcţia asta de către familia noastră. Bunica a fost profesoară de matematică şi tata are o pasiune pe zona asta şi, cumva, amândoi, lucrând împreună şi ghidându-ne în direcţia asta, ne-au transmis pasiunea de a lucra în zona de matematică. Desigur, acum fiind era modernă - informatică. Mi-ar plăcea să continui să activez în domeniul de cercetare şi, de ce nu, în domeniul academic. Îmi place să lucrez cu elevii. Am lucrat în pregătirea elevilor de clasele a XI-a şi a XII-a pentru Olimpiada Naţională de Informatică", a declarat, pentru sursa citată, Mirela.