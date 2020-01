Ministrul Monica Anisie: Aș fi vrut să fiu mai calmă în interacțiunea cu doamna învățătoare, îmi pare rău

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, afirmă că ar fi vrut să fie mai calmă în interacţiunea pe care a avut-o cu învăţătoarea de la o şcoală din comuna Axintele, județul Ialomița, când a intrat în clasă reproşându-i acesteia că ţipă la elevi. Ministrul spune că îi pare rău că nu a fost atentă la prezenţa presei şi nu a ținut seama de expunerea copiilor.

„Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei şcoli şi ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea şcoală pentru doamna învăţătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aş fi vrut să fiu mai calmă în acea interacţiune şi este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivaţie să lucreze acolo unde este mai greu, merită şi trebuie să fie respectaţi şi încurajaţi. La fel cum cred că există o nevoie uriaşă de înţelegere şi echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greşeşte. Mulţumesc tuturor pentru înţelegere!”, a scris Monica Anisie, sâmbătă, pe Facebook.

Reacția Monicăi Anisie vine după ce sindicaliștii din educație au anunțat sâmbătă că sunt scandalizați de incidentul cu învățătoarea și de comportamentul ministrului și reamintesc că, potrivit legii, în timpul desfășurării orei, cadrele didactice nu pot fi perturbate de nicio autoritate şcolară sau publică.

Editare web: Luana Păvălucă