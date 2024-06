"Nici nu mai știu. Cine a picat, mă?". Abia ieșiți din examen, unii elevi nici nu și-au amintit ce subiecte au avut la Limba română

Bacalaureatul a început cu probele la care prezența este obligatorie, dar notele nu contează. Sunt cele de competențe. Și nici măcar nu sunt notate. Candidații primesc niște calificative care nu le folosesc la nimic. Pare firesc să nu-și amintească subiectele, la ieșirea din sala de examen.

Reporter: Ce ți-a picat?

Elev: Nici nu mai știu, cine a picat mă?

Elev: Nu știu, eu n-am fost.

Elev: Ăsta n-a intrat.



Elev: Mă crezi că chiar nu știu, la emoțiile care le-am avut. Pe care, că e mai greu cu româna și acum am emoții.



Elev: Eu am așteptări destul de mici pentru că nu prea am învățat, dar pentru bac, bănuiesc că o să mă pregătesc mult mai bine pentru proba scrisă și să sperăm că o să iau o notă peste 6, adică de trecere.



Elev: Cum să fie, ne-am descurcat așa, cum am putut. Maică-mea vrea să mă duc la facultate, dar să văd dacă ajung.



Elev: Mi s-a părut un subiect foarte ușor. A trebuit să aleg un subiect de pe catedră, l-am ales, mi s-a părut foarte ușor și a trebuit să zic despre lexicul limbii române pentru că am fost aglomerat de cuvinte din limba engleză și a trebuit în mare parte să îmi dau o părere despre tot subiectul acesta.

Peste 134.000 de candidaţi înscrişi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, au susţinut luni prima probă la Limba şi literatura română - oral.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, probele se vor desfăşura după următorul calendar: 17 - 19 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

19 - 20 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

19 - 21 iunie: evaluarea competenţelor digitale (proba D);

25 - 27 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C);.



Editor : G.M.