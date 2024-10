O școală din Suceava, amendată pentru segregarea unor elevi romi, pe care i-a trimis să învețe în sala de sport

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat Școala Gimnazială Păltinoasa cu 5.000 de lei și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava cu 3.000 de lei, pentru segregarea a 44 de elevi romi în anul școlar 2021-2022. Situația, însă, continuă și astăzi, elevii învățând în aceleași condiții, iar în cel mai optimist scenariu se va rezolva în ianuarie.

Consiliul Directorul al CNCD a decis aceste amenzi, pe data de 2 octombrie, la doi ani după ce situația a fost semnalată de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO).

Mai exact, în anul școlar 2021-2022, școala în care învățau copiii din cătunul Țîmpoceni, a fost demolată din cauza structurii nesigure, iar cei 44 de elevi romi, care se confruntă cu dificultăți economice, au fost mutați la școala gimnazială „Bogdan Vodă” din Capul Codrului.

În loc să învețe în aceeași clădire cu ceilalți copii, au fost puși în fosta sală de sport, cu unul sau două cadre didactice, fără toalete sau alte facilități, potrivit CADO.

Situația a fost confirmată de CNCD, care a decis să aplice o amendă: 5.000 de lei pentru școală, iar 3.000 de lei pentru Inspectoratul Școlar Județean.

„Problema este de segregare pe criterii etnice. Adică 99% din copiii romi care erau în cătunul respectiv, au fost mutați”, a declarat președintele instituției, Ferenc Asztalos, pentru Digi24.ro.

Cum se apără școala

De partea cealaltă, atât școala, cât și Inspectoratul Școlar din Suceava neagă acuzațiile. „Am înțeles că este vorba de o amendă, noi n-am primit încă nimic așa ceva la școală, dar decizia o s-o contestăm. Deci noi nu am segregat, doar am relocat copiii pentru perioadă determinată de timp”, a susținut directorul școlii, Mihăilă Mircea, pentru Digi24.ro.

El a afirmat că decizia ca elevii să învețe în sala de sport a fost luată de comun acord cu părinții și autoritățile locale. Singura problemă, din punctul său de vedere, este că elevii trebuie să meargă mai mult până la toaletă.

„Este o sală de sport care este la 10 metri de școala din Capul Codrului, adică ei numai traversează curtea și intră în școală și merg la toaletă acolo, doar cei din învățământul de ciclu primar”, a declarat directorul Mihăilă.

Purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, Cezar Anuței, a subliniat și el că decizia „a luat-o unitatea școlară, conducerea unității școlare”, însă a negat acuzațiile.

Totodată, Inspectoratul Școlar a amintit că, în prezent, se construiește o nouă clădire unde vor învăța elevii romi.

„Ea este finalizată în proporție de peste 80%. Are termen de finalizare a lucrărilor în decembrie anul acesta. O clădire cu patru săli de clasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ pentru Digi24.ro.

La rândul său, directorul școlii a precizat că „într-o lună de zile o să se mute copiii înapoi într-o școală nouă, modernă cu patru săli de clasă fiecare o să fie într-un singur schimb”.

„Eu sper că în modulul trei (ianuarie n.r.), dacă avem toate avizele și toate autorizațiile, adică ISU și DSP”, mai spune directorul școlii.

Potrivit deciziei CNCD, școala are la dispoziție nouă luni să îndrepte situația, care continuă și astăzi.

Situația cunoscută de opt ani, acuză ONG-ul

Situația a ieșit la iveală după ce ONG-ul Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) a făcut o plângere, acuzând că problema de diferențiere rasială în această școală are o vechime de cel puțin 8 ani, fiind raportate situații similare încă din 2016.

„Inspectoratul Școlar Suceava cunoștea situația de segregare din această școală de cel puțin 8 ani, fiind semnalată încă din 2016 de CADO și adusă la cunoștința autorităților competente, inclusiv ISJ Suceava, care a mai fost sancționat de către CNCD pentru alte 2 fapte de segregare pe criteriul etnic în anii 2016 și 2024”, se arată în comunicat.

Acum, ONG-ul și-a exprimat nemulțumirea că o decizie în acest caz a venit abia după doi ani.

