Proiectul inedit cu care două eleve din Constanța au câștigat un concurs NASA

Două eleve ale liceului „Ovidius” din Constanţa au câştigat un concurs internaţional organizat de NASA. Adolescentele au propus construirea unui lanţ hotelier în spaţiu.

Turismul în spaţiu va aduce o nouă revoluţie culturală. Este ideea cu care Bianca şi Mihaela, două eleve din Constanţa, i-au convins pe cei de la NASA. Proiectul lor a fost ales marele câştigător într-o competiţie la care s-au înscris zece mii de elevi din 20 de ţări.

„Cicada reprezintă un habitat localizat în orbita ecuatorială joasă a Pământului. Este alcătuit dintr-un mic lanţ hotelier şi un parc în microgravitaţie. În afară de asigurarea susţinerii vieţii umane în spaţiu, proiectul nostru s-a axat în principal şi pe ideea de turism în afara graniţelor terestre”, explică eleva Bianca Cosma.

Costurile pentru a implementa o astfel de idee se ridică la 30 de milioane de dolari. Potrivit proiectului, hotelul spaţial ar putea fi vizitat de 150 de turişti.

„Parcul include o sală de jocuri, o sală de operă, un parc acvatic. Am creat o broşură pe care am numit-o ghidului turistului în spaţiu în care am inclus părerile a opt oameni din toate naţionalităţile şi toate vârstele care să ne zică ce le-a plăcut acolo”, continuă explicațiile eleva Mihaela Constantinescu.

Alături de Bianca şi Mihaela, pe podium a urcat o altă echipă românească, de la acelaşi liceu din Constanţa. Proiectul lor propune crearea unei noi colonii spaţiale.

„Noi ne dorim să ducem oamenii în spaţiu, să creăm o nouă colonie spaţială pentru a reuşi să ducem omenirea la un alt nivel”, spune elevul Alin Stoica.

„Am încercat să găsim locaţia perfectă pentru a avea mai multe beneficii şi din punct de vedere al luminii, al resurselor, ca să fie şi aproape de Pământ şi de alte resurse naturale”, arată Rusanda Maga, elevă.

Liceul Ovidius din Constanţa este singurul din lume care a reuşit să câştige de două ori marele premiu.

„Acum a venit din nou marele premiu, după alţi opt ani, şi iată că avem aceeaşi mare bucurie de a fi acolo în fruntea tuturor”, a declarat Cristinel Maga, profesor coordonator.

Elevii care au câştigat marele premiu vor participa alături de oamenii de ştiinţă de la NASA la o conferinţă care se va desfăşura la Los Angeles, la sfârşitul lunii mai.