Scandal la o școală din București, din cauza păduchilor

Scandal ruşinos la școală din Bucureşti. Două surori sunt acuzate de părinţii colegilor de clasă că îi umplu de păduchi pe copii. Mama fetelor spune că acuzațiile sunt nefondate, în timp ce conducerea școlii dă asigurări că sunt respectate regulile de igienă.

Situația stânjenitoare de la Școala 115, din Sectorul 5 al Capitalei, ar fi apărut, spun mai mulți părinți, încă de când copiii au început clasa pregătitoare.

„De trei ani copiii au păduchi. Am luat copilului spray pentru protecție. Îi cade părul, am protejat-o cum am putut. În fiecare zi o caut în cap. În loc să merg în parc, o caut de păduchi”, se plânge mama unei eleve.

„Mămica celor două fete e o femeie cu care nu se poate discuta. De câte ori punem tema pe păduchi, se ridică și pleacă. Spune că păduchii sunt la modă. Pentru noi nu sunt”, continuă femeia.

Alți părinți spun că de suferit au, în primul rând, cele două surori. „Eu cred ca sunt chinuite si marginalizate de copiii noștri, care au început să fugă de ele. Au început și ai noștri, probabil pe sistem nervos, să se scarpine. Și eu am avut surpriza să o găsesc pe a mea plină de păduchi”, povestește o mămică.

„Ele vin mereu cu ei și stau pe lângă bancă și își flutură părul. Mă scărpinam în cap. Rău”, povestește o fetiță.

„Da, am luat în clasa pregătitoare de la aceste colege, dar m-am curățat și am putut reveni la școală”, spune o altă elevă.

Mama acuzată de ceilalți părinți că nu face nimic pentru a-și scăpa fiicele de păduchi a refuzat să dea declarații în fața camerei.

Pe de altă parte, și reprezentanții școlii sunt arătați cu degetul.

„Toată lumea se pare că încearcă să ascundă și de la conducere primim că ce să facem, că nu e bine să depunem o cerere, pentru că afectează cadrele didactice”, susține un părinte.

„Nu ne ducem acasă să le facem igiena. Suntem o instituție care observăm ceva și luăm măsurile care țin de noi. Nu mă pot duce acasă să fac igiena copilului. Am luat măsurile care țin de noi, să nu avem astfel de probleme, indiferent că vorbim de gripă sau de altceva”, spune directoarea școlii, Georgeta Moții.

Părinții elevilor de clasa a III-a spun că directoarea Școlii 115 le-ar fi dat de înțeles că ține de ei să rezolve problema.

Reporter: Ana-Maria Tuică

Operator: Eugen Sandu

Editare web: Luana Păvălucă