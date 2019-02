Siguranța elevilor și a profesorilor, încă la capitolul „Va trebui”. Peste o mie de infracțiuni cu violență, anul trecut în școli

Aproape 6.500 de şcoli din România nu au paznic. Alte 2.000 nu au camere de supraveghere. Ministerul Educaţiei spune că acestea sunt probleme pe care trebuie să le rezolve autorităţile locale. Iar primarii au o explicaţie care, deja, a devenit clasică în România: nu au bani.

Reporter: Bună ziua! Doamna director este?

Femeia de serviciu: Aşteptaţi să o cheme.

Reporter: Sigur. Aşteptăm aici?

Femeia de serviciu: Da.

La intrarea într-un liceu din Constanța, de pază e femeia de serviciu. Directorul școlii spune că a ajuns în această situație pentru că ultimul paznic și-a dat demisia în urmă cu un an. Și de atunci nu a mai reușit să angajeze pe nimeni. E doar un exemplu, care demonstrează că atunci când vine vorba de siguranța elevilor și a profesorilor, fiecare școală se descurcă cum poate.

Mii de școli din România nu au pază

O profesoară a fost înjunghiată într-o școală din Ploiești, în fața cancelariei.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației: Profesoara care a trecut printr-un asemenea eveniment a fost la limita dintre viață și neviață, deci nu putem să acceptăm lucrurile acestea.

Un incident grav, care a avut loc într-o școală păzită și supravegheată. În orașele mici și în cele mai multe dintre satele și comunele din România nimeni nu îndrăznește să viseze la școli păzite.

La Zimnicea, de exemplu, nicio școală nu are pază. În singurul liceu din oraș oricine se poate plimba liniștit pe culoare și prin clase.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Am făcut o tură în toată școala, am urcat și la etaj și nu ne-a întrebat nimeni ce căutăm aici.

Abia aproape de ieșirea din școală am fost abordați de un angajat al școlii.

Angajat: Pe cine căutați?

Reporter: Cancelaria.

Angajat: Cu doamna director ați vorbit?

Reporter: Cu doamna director vrem.

Angajat: Veniți după mine. Vă văd cu filmatul și...

Angajat: Șefa nu este?

Profesor: Nu este. Este la ora.

Observăm că nu există pază.

Directoare: Păi da, dar mi se părea normal să veniți să ne căutați și pe noi. Păi pază nu avem, dar există profesor de serviciu.

Reporter: Noi încercăm să vedem ce se întâmplă în cazul în care intră o persoană de afară, care nu are aprobare, care intră în școală când vrea...

Directoare: Urmează să ne mutăm în noul obiectiv care este prevăzut cu om la pază, atunci nu se justifica să luăm o astfel de măsură până nu ne mutăm acolo. Cel târziu în vară, în iunie, iulie ne vom muta.

Reporter: Nu e nevoie de pază și în anul acesta școlar?

Directoare: Este, dar asta însemna cheltuieli care nu fuseseră prevăzute. Avem profesorul de serviciu, întreabă persoana care vine...

Reporter: Face față profesorul de serviciu? Dacă noi am putut intra, probabil că pot intra și alte persoane.

Directoare: De obieci ținem ușa închisă. E acum o vreme mai frumoasă...

Și în Școala numărul 3 ne putem plimba nestingheriți. Există 12 camere de supraveghere, dar lipsește paza.

Director: Nu sunt fonduri pentru pază

Mariela Mocanu, director Școala nr. 3, Zimnicea: S-au mai făcut demersuri, dar fondurile sunt insuficiente. Există serviciul pe școală al cadrelor didactice, în timpul pauzelor, și în felul acesta monitorizăm.

Reporter: Colegul meu a intrat pe cealaltă ușă și a reușit să se plimbe prin toată școala, nu l-a întrebat nimeni dacă e părinte, dacă are vreo treabă aici, dacă e profesor. Reușiți să țineți sub control?

Mariela Mocanu: De obieci da, de obicei da. Suntem anunțați imediat, în cazul în care intră o persoană rău intenționată. Avem contracte cu Poliția, Jandarmeria. Dacă ni s-a părut ceva suspect am anunțat și au intervenit foarte repede. Anul trecut de două, trei ori ori...

La fel ca la Ziminicea, multe dintre școlile din România, sunt deschise pentru orice vizitator…

Școlile din România, deschise pentru „vizitatori”

Reporter: După cum puteţi vedea, porţile sunt larg deschise. Şi poţi să intri fără ca nimeni să te întrebe ceva.

Asta se întâmplă în Craiova, capitala unui județ în care 21 la sută dintre școli nu sunt păzite, potrivit datelor Politiei. Cine vrea să intre, poate să ajungă nestingherit chiar și până în cancelarie.

Cristina Oprea, jurnalist Digi24: La această şcoală, nici dacă s-ar dori restricţionarea accesului în curtea şcolii, acest lucru nu ar fi posibil, deoarece lipseşte o poartă.

Pentru anul școlar trecut, statistica Poliției este îngrijorătoare: peste o mie de infracțiuni cu violență în școli

Statistica Poliției Române pentru anul școlar trecut este îngrijorătoare. În școlile din România, au fost raportate 1.007 de infracțiuni cu violență. Asta înseamna o medie de aporoape șase incidente violente în fiecare zi în care elevii au mers la școală.

1.007 infractiuni cu violenta in scoli

5,59 incidente pe zi

Pe lângă violență, școlile au raportat și foarte multe furturi: aproape trei incidente pe zi, la nivel național.

512 furturi

2.84 incidente pe zi)

În aceste condiții, cine răspunde de asigurarea pazei și de siguranța elevilor și a profesorilor în școlile din România? Potrivit legii, autoritățile locale - care ar trebui fie să angajeze firme de pază, fie să folosească serviciile Poliției locale.

Anul trecut însă, Curtea de Conturi le-a recomandat primăriilor să asigure serviciile de pază doar prin Poliția locală, sau Jandarmerie. Lucru imposibil de realizat pentru primăriile sărace. Costurile sunt prea mari:

Daniela Vișoianu, expert în educație: Am nevoie de cel puţin două schimburi de pază, acolo unde se învaţă în două schimburi, ceea ce înseamnă doi angajaţi, ceea ce înseamnă două salarii minime cel puţin, ceea ce înseamnă 4.200 de lei pe lună doar pentru aceste posturi.

Așa se face că multe școli rămân nepăzite. Majoritatea sunt în zone defavorizate, adică exact acolo unde ar fi mai mare nevoie de paznici.

Daniela Vișoianu, expert în educație: Şcolile care îşi permit să aibă paznici la uşa lor sunt şcoli bogate prin numărul de elevi pe care îl au, sau bogate prin jurisdicţia în care se află, într-o localitate sau într-un sector care are fonduri şi are bugete să poată să facă.

Paza elevilor, plătită de părinți

Atunci când autoritățile locale nu au bani pentru paznici și nu există destui polițiști locali, se implică părinții. Plătesc - și școala este păzită.

Părinte: Părinţii plătesc.

Reporter: Cât plătiţi?

Părinte: 80 de lei este. 40 cu 40.

Reporter: Vi se pare normal să plătiţi aceşti bani?

Părinte: Normal nu ni se pare, dar ce să facem. E ceva normal în ţara asta?

Părinte: De primărie ar trebui multe plătite, dar nu se plătesc şi pentru siguranţa copiilor noștri preferăm să facem un sacrificiu şi să dăm din buzunarul nostru.

Părinte: 80 de lei pe an. Nu este o sumă extraordinară, dar ţinând cont că în alte colţuri din ţară părinţii nu au această obligativitate, ci la noi la Constanţa se întâmplă foarte frecvent. Pentru siguranţa copiilor noştri trebuie să facem acest sacrificiu.

Iulian Cristache, preşedinte Federaţia Părinţilor: Majoritatea şcolilor sunt păzite de firme private cu banii părinţilor.

Mihai Tudor, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa: Vorbim de sume care oscilează între 50-100 de lei pe semestru şi ajung la 200 de lei pe an. Cam în jurul acestor sume ne învârtim.

Iulian Cristache, preşedinte Federaţia Părinţilor: Este o grijă părintească. În momentul când eşti părinte trebuie să te gândeşti că trebuie să asiguri securitatea copilului acolo unde statul nu este capabil şi nu este în stare.

Revenim la incidentul cu profesoara înjunghiată de la Ploiești, și la ministrul Educației.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației: Vedeți, în anii în care eu eram elevă, școlile nu aveau pază. Și totuși nu se întâmpla niciodată un eveniment de acest fel. Și atunci, întrebarea mea este cum a ajuns societatea să trăiască momente ca cel de la Prahova?

E. Andronescu, ministrul Educației: Va trebui să găsim și alte formule. Nu știu să vi le spun astăzi.

Întrebată ce poate face pentru siguranța elevilor în școli, Ecaterina Andronescu conjugă des verbul A TREBUI, fără să răspundă și la întrebarile „cine” și „când”. În plus, se referă doar la „viața profesorilor”, omițând pe cea a elevilor, care au fost și ei victime ale violențelor.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației: Deci, probabil că VA TREBUI să întărim paza în școli, dacă asta e societatea în care trăim astăzi. Nu TREBUIE să punem viața profesorilor în pericol în niciun moment. VA TREBUI să găsim și alte formule. Nu știu să vi le spun astăzi, dar în afara de paza cu oamenii, probabil că fiecare școală VA TREBUI să aibă camere de luat vederi, VA TREBUI să aibă un sistem de intrare în școală, pe bază de legitimație, sau de cartele. Lucrurile acestea VA TREBUI să le întărim, pentru că nu putem să așteptăm următorul eveniment ca să spunem „hai că mai facem ceva!”.

Unde există bunăvoință, se poate

Reporterii Digi24 au ajuns și la o școală păzită de polițiști locali și dotată cu sistem de supraveghere, în comuna Peștera, județul Constanța.

Maria Boldașu, directoare Școala Gimnazială nr. 1, Peștera: Putem monitoriza în permanență și supraveghea atât exterioarele școlii, unde se află camere de luat vederi. Bineînțeles intrările, căile de acces. Ia să vedem aici. Aceasta este o cameră care funcționează în timp real. Orele au început.

Aproape 200 de elevi sunt supravegheati non-stop, chiar și în clase, cu un sistem instalat în urmă cu nouă ani de primărie și modernizat în 2018 cu o investiție de 42 de mii de lei.

Și elevii din Constanța, și cei din Teleorman, beneficiază de învățământul de stat, gratuit, potrivit legii.

Situația școlilor lor, una păzită, cealaltă nepazită, ilustrează perfect eșecul unui serviciu public care ar trebui să asigure șanse egale pentru toți copiii din România.

Daniela Vișoianu, expert în educație: Şi totul în defavoarea elevului şi mai ales în defavoarea elevului sărac. O sumă întreagă de decizii din educaţie, inclusiv asta cu paza, că în şcolile bogate am pază şi în şcolile sărace la ţară poate să intre oricine să facă prăpăd. Că în şcolile din centru am pază, că în şcolile de la periferie, acolo unde am un grad mai mare de infracţionalitate şi de violenţă şi unde poate să intre oricine de pe stradă să ia un telefon, nu am pază, înseamnă că elevii din medii vulnerabile au parcă în fiecare an mai puţine şanse să reuşească, şi că din puţinii bani pe care îi ducem, mai degrabă au beneficii cei bogaţi sau cei din şcoala din centru, decât cei care au nevoie de mai mult sprijin.

