Studenţi străini în România. "Viitorul meu este cumva aranjat în Israel, dar vreau să-mi deschid cabinet medical aici"

Visul multor tineri români e să studieze peste hotare, dar și universitățile din țara noastră atrag destui studenți străini. Aceștia vin la noi ca să studieze medicina, economia sau chiar jurnalismul și laudă sistemul românesc de educație. Unii dintre ei ar vrea chiar să își găsească un job și să se stabilească aici.

Aziz este din Israel şi tocmai a terminat primul an la Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi. E unul din cei aproape 2.500 de străini care au venit în capitala Moldovei, hotărâți să aibă o carieră în medicină.

Aziz - student din Israel: „Tatăl meu are o clinică în Israel, deci viitorul meu este cumva aranjat. Dar sincer, chiar dacă nu era aşa, m-aş fi gândit să-mi deschid un cabinet aici”.

Tânărul are numai cuvinte de laudă despre facultate.

Aziz - student din Israel: „Am întâlnit mulţi profesori pasionaţi care vor să te ajute să înveţi, să devii un medic bun.”

La Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași sunt studenți din peste 30 de țări. Aceștia reprezintă un sfert din total.

Viorel Scripcaru - rector UMF Iaşi: „Pe limba franceză vin din Franţa, din Maroc, Tunisia, Algeria. Pe partea de limbă engleză vin tot aşa din mai multe ţări, dar marea majoritatea sunt tot aşa din Israel şi Grecia”.

Și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca atrage anual în jur de 600 de studenți străini.

Laura Irimieș, purtător de cuvânt al UBB: „Avem studenţi care vin din zone exotice precum Chile, China, Japonia, vin cu Erasmus, de foarte multe ori îşi prelungesc perioada de Erasmus şi se întorc pentru studii de master şi doctorat”.

Francisco Manuel e unul dintre ei. Este din Malaga și a terminat de curând Jurnalismul. E fascinat de Transilvania, așa că a luat legătura cu Universitatea Babeș-Bolyai.

Francisco Manuel, student străin: „Am căutat acest intership pe internet. Ei sunt foarte fericiți că am venit aici. Fac un reportaj despre istoria și cultura Transilvaniei din perspectiva unui spaniol.”

Tânărului spaniol îi place atât de mult România, încât se gândește serios să se stabilească aici.

Francisco Manuel: „Voi sta aici pentru trei luni, deocamdată, până pe 30 septembrie. Dar, dacă îmi găsesc un loc de muncă, voi rămâne aici”.

Cucerită de România e și Claribel Nwahia. Vine din Nigeria și studiază economia, la Universitatea de Vest din Timișoara.

Claribel Nwahia, student din Nigeria: „Practic, nu am ales România. România m-a ales pe mine, pentru că atunci când am aplicat la alte universități, nu am găsit exact ce căutam, așa că România mi-a oferit exact cursurile pe care mi le doream. Dacă am posibilitatea să rămân, cu siguranță voi rămâne în România.”

În total, peste 800 de studenți din țări precum Kuweit, Vietnam, Coasta de Fildeș, Statele Unite ale Americii, Elevția sau Olanda urmează cursurile Universității de Vest.