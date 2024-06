O asociație din Satu Mare și 11 grădinițe din județ au intrat în Cartea Recordurilor România cu o acțiune inedită: un șirag de flori realizate din PET-uri, lung de peste 330 de metri, scrie Agerpres. Inițiativa, lansată cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor, a fost extrem de bine primită de copii și părinți, astfel că ceea ce se dorea o simplă acțiune de mediu s-a transformat într-o adevărată performanță, recunoscută la nivel național.

Pentru a realiza șiragul de flori, sute de elevi de grădiniță și familiile lor și-au unit forțele. Timp de 3 luni, au adunat PET-uri de 2 litri, pe care le-au tăiat și le-au colorat apoi cu vopsea pe bază de apă.

Deși, inițial, fiecare grădiniţă din cele 11 incluse în program trebuia să realizeze un şirag lung de 5 metri, în final, șiragul expus de Ziua Europeană a Parcurilor a depășit toate așteptările. Realizat din 3.350 de flacoane de plastic, acesta a măsurat, în total, 334 de metri.

Un şirag de flori din PET-uri, lung de 330 de metri și realizat de copii de grădiniţă din Satu Mare, a intrat în Cartea Recordurilor. Sursa foto: Facebook / Asociația Copacul Vieții Deschide galeria foto

"Foarte mult le-a plăcut doamnelor educatoare această idee, 11 grădiniţe s-au implicat şi în perioada aceea de trei luni am realizat şiraguri mult mai lungi decât am spus noi, astfel încât în 24 mai am vrut neapărat ca această acţiune să se desfăşoare într-o arie protejată, cea mai apropiată de Satu Mare fiind Magia Someşului şi acolo aceste şiraguri au fost aşezate unul după celălalt. S-a măsurat la faţa locului şi am constatat că în urma mobilizării grădiniţelor, părinţilor, bunicilor, s-a realizat un şirag lung de 334 de metri. Am spus că acest şirag lung ar putea intra în Cartea Recordurilor. Atunci am făcut documentaţia necesară şi comisia de evaluare a considerat că merităm să intrăm în Cartea Recordurilor. Meritul a fost al grădiniţelor. Noi, asociaţia, am fost cu ideea, să conştientizăm importanţa colectării separate", a menţionat, pentru sursa citată, Elisabeta Bekessy, fostă directoare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în prezent preşedintele Asociaţiei "Copacul Vieţii".