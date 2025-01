Dacă în orașele mari se returnează zilnic zeci de mii de ambalaje cu garanție, în unele localități lucrurile se întâmplă fix pe dos. De exemplu, într-o comună din județul Galați, în luna decembrie, a fost returnat un singur ambalaj de sticlă și 120 de PET-uri, asta în timp ce în tot județul s-au returnat aproximativ 500 de tone de ambalaje.

În satele din țară, returnarea ambalajelor implică un efort în plus, pentru că nu există centrale de colectare în fiecare localitate. Oamenii strâng în gospodării saci întregi de ambalaje de plastic, metal și sticlă și le duc în alte orașe. Alții în schimb le aruncă, pur și simplu, la gunoi.

Localnic: Le adun, le spăl și le duc la un supermarket la Tecuci.

Reporter: Aici, în Valea Mărului, nu aveți unde să le returnați?

Localnic: Nu!

Localnică: Eu, sinceră să fiu, le dau la cineva, la un vecin, și le returnează.

În luna decembrie, în comuna Gohor din Galați nu s-a returnat niciun ambalaj de sticlă, iar la Valea Mărului doar unul singur.

Virgil Doca, primarul comunei Valea Mărului, județul Galați: Prima explicație ar fi că persoanele din mediul rural consumă mai puțin decât cele din urban. Majoritatea cetățenilor din mediul rural, care sunt în apropierea orașelor, cum suntem noi de Tecuci, oamenii merg la Tecuci, când merg sa facă cumpărături la supermarket merg și le duc direct acolo.

În schimb, la orașe, încă de la primele orele ale dimineții, oamenii stau la rând să returneze ambalajele.

Bărbat: Ca să păstrăm mediul natural curat, ăsta e motivul primordial.

Bărbat: E foarte bine, e mult mai curat, puteți să observați și dumneavoastră și aduce chiar și un venit în plus.



Laurențiu Bejan, reprezentant supermarket: Am observat o creștere semnificativă, în ultima perioadă, a persoanelor care colectează la noi și pentru acest lucru noi am schimbat mașina de colectat cu una cu o capacitate dublă și patru guri de colectare.

De la lansarea sistemului de garanție, la nivel național, au fost puse pe piață peste șase miliarde de ambalaje, iar românii au returnat 55% din ele, adică 3,36 miliarde de ambalaje. Dintre acestea 95% au fost reciclate.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia