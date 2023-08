Recentele măsuri fiscale anunțate de Guvernul României îi sperie pe antreprenori și îi determină, pe unii dintre ei, să-și mute afacerile în alte țări. Digi24.ro a stat de vorbă cu mai mulți consultanți fiscali internaționali, specializați pe deschiderea de societăți comerciale în paradisuri fiscale. Concluzia principală: tot mai mulți români vor să-și ia reședință fiscală în Dubai.

Vlad Șuleaev este unul dintre principalii consultanți din România în materie de înregistrare a companiilor offshore și onshore cu regim fiscal favorabil. Firma sa oferă consultanță financiară și soluții integrate de externalizare a business-ului în majoritatea jurisdicțiilor din lume.

“Da, se observă o mișcare de când s-au preconizat aceste noi măsuri fiscale din România, dar și acum că ele au fost anunțate. Există o creștere a cererilor de înființare de firme pentru Dubai”, susține Vlad Șuleaev, într-o declarație acordată Digi24.ro. El spune că majoritatea celor care îl caută aleg Dubaiul fiind atrași de sistemul financiar simplu și predictibil de acolo.

“Cel mai mare avantaj pentru cei care vor să-și deschide firmă în Dubai este că, pentru persoane fizice, ele pot să-și mute reședința fiscală, dacă obțin viză de rezidență, care se poate obține pentru trei ani odată cu înființarea unei societăți rezidente acolo. Pot schimba, deci, și reședința fiscală ca persoane fizice, dar cu condiția să locuiască minim 180 de zile în spațiul EAI, și atunci eu devin automat neplătitor de impozite ca persoană fizică. Și pot să-mi desfășor activitatea acolo, cu o societate cu 5% impozit, acum din iunie, dar pe dividente cu 0%, asta pentru o cifră de afaceri mică”, explică Vlad Șuleaev. Există și alte zone de interes, mai spune Șuleaev. “Spre exemplu, Malta e o variantă intracomunitară pentru comerț intracomunitar. Este o alegere foarte scumpă, cei interesați își pot obține reședință fiscală, număr de TVA și au un avantaj la impozit. Înainte exista varianta Cipru, dar acum s-a schimbat legislația acolo și este mai complicat”.

Despre o creștere a interesului românilor pentru a-și deschide firme în Dubai ne-a vorbit și Cristina Sofronia, reprezentanta unei companii româno-canadiene specializată în consultanță și educație financiară. “Într-adevăr, Dubaiul este o destinație importantă din punct de vedere economic în principal pentru deschiderea pe care o poate oferi către lume. Este necesar să facem diferența între viză (rezidență) și rezidența fiscală deoarece nu e același lucru. Pentru a fi rezident fiscal într-o alta țara este necesar să stai în respectivul loc minim 180 de zile pe an, ceea ce câteodată nu se întâmplă. Dubaiul are ca avantaj lipsa impozitării pe muncă și pe capital, iar acest lucru are ca rezultat atragerea unor importante investiții din întreaga lume. Trendul actual existent printre români este dat de mai multe motive, printre care creșterea fiscalității, dar nu este principalul motiv”, ne-a declarat Cristina Sofronia

Atât Vlad Șuleaev, cât și Cristian Sofronia atrag atenția, însă, asupra problemelor pe care cetățenii români le întâmpină de obicei atunci când aleg să-și deschidă o firmă în Dubai.

“Cred că popularitatea în creștere a Dubaiului a atras multe priviri, iar oamenii au impresia că totul este foarte usor și se câștigă foarte bine, lucru care nu este adevărat. Piața muncii este foarte diferită, iar cei care câștigă bine sunt cei din domeniile de vârf sau cu o pregătire foarte înaltă și competențe reale. În general, românii care doresc să se mute sau să-și deschidă o afacere nu cunosc deloc piața, nici nu prea sunt dornici să se informeze de la specialiști, vor informații gratis pe grupurile de socializare, iar rezultatul pe termen lung este luarea unor decizii greșite sau diverse pierderi. Noi suntem învățați in România cu multe servicii gratis, ceea ce în Emirate nu există. Totul se plătește iar de aici vine o diferență de mentalitate si de asteptari. Majoritatea ajung acolo și se îndreaptă către servicii realizate de alte naționalități, mai ieftine, dar de o calitate mult mai slabă. Dacă ar fi sa dau un sfat celor care doresc să-și deschidă o afacere, acela ar fi să achiziționeze mai întâi un plan de afaceri profesional pentru ceea ce doresc sa facă. Îi va scuti de multe greșeli si cheltuieli ulterioare pentru că cei care vin din România au așteptări care nu se pliază pe economia locală din Orientul Mijlociu”, spune Cristian Sofronia.

Ce tipuri de companii se pot deschide în Dubai

1. Companie UAE Offshore în zona RAK (Ras Al Khaimah) sau în alte zone offshore:

- Companie nerezidentă, tax free;

- Poate desfășura activitate comerciaăa doar în afara UAE;

- Poate fi deținută 100% de către nerezidenți;

- nu există capital social minim ce trebuie depus;

- Sediul social poate fi și un Virtual Office.

- Poate deschide conturi bancare în UAE doar la anumite bănci și sub anumite condiții și în lume la băncile care acceptă structuri offshore, în funcție de domeniul de activitate, cifra de afaceri și depozitul pe care clientul este dispus să-l mențină pe contul băncii.

- Conturile bancare se deschid doar sub anumite condiții cu prezența clientului în UAE, fiind necesară viza de intrare în UAE, depozite la deschidere.

Pentru acest tip de companie a devenit mai dificilă deschiderea conturilor bancare în UAE deoarece de câțiva ani au început să se ceară vize de rezidență celor care aplică pentru deschiderile de cont bancar.

- Nu se obține viza de rezidență prin acest tip de companie;

- Se poate înființa de la distanță, fără vizita beneficiarului în UAE.

Free zone company (de ex.: Fujairah Free Zone - IFZA) este una dintre cele mai avantajoase zone libere din punct de vedere al costurilor de înființare și mentenantață. Pentru deschiderea contului bancar în UAE este necesaăa viza de rezidență, serviciul oferit împreună cu înființarea companiei în free zone IFZA.

- acest tip de companie poate fi detinut 100% de nerezidenți;

- poate avea activitate comercială exclusiv pe teritoriul free zone și nu în mainland, însă poate vinde, presta servicii pentru companiile locale, avand doar restricția de a avea birou, oficiu de prezentare în zona Mainland.

- Commercial License, Trading License.

- poate deschide conturi bancare în UAE;

- după înființarea companiei se poate obține residency visa pentru primii 2-3 ani cu posibilitate de prelungire. Residency visa este obligatorie pentru deschiderea conturilor bancare;

- necesita un sediu social în free zone, care poate fi și un virtual office;

- poate vinde bunuri în UAE si în zona GCC sau international;

- nu există capital social minim ce trebuie depus;

- impozit pe profit 0%-9% (din Iulie 2023) și pe dividende 0%; Dividendul nu se reține la sursă, iar actionarul plătește impozitul pe dividende în tara lui de rezidență fiscală. Doar în anumite conditii, dacă actionarul obține viza de reziență și locuiește în spatiul UAE minim 180 zile pe an, poate obține certificat de rezidență fiscală în UAE;

- Customs fees pentru importul de produse în mainland - aprox. 5%;

- posibilitatea de a închiria depozite pentru absolut toate tipurile de produse, servicii cargo etc.

- se poate înființa doar cu viza de intrare pe pasaport in spatiul UAE. A doua vizită în UAE fiind necesară pentru viza de rezidență și deschiderea contului bancar.

Compania Dubai LLC (Mainland)

- acest tip de companie poate fi deținută și de nerezidenți în proportie de 100%. Până acum doi ani putea fi deținută în proporție de maxim 49%, iar restul de 51% trebuia sa fie deținut de un rezident UAE.

- poate avea activitate comercială pe teritoriul orașului Dubai și in mainland în general;

- poate deschide conturi bancare în UAE;

- se poate obține investor visa (residency visa) pentru primii 3 ani cu posibilitate de prelungire la înființarea companiei. Residency visa este obligatorie pentru deschiderea conturilor bancare;

- Commercial License, Trading License.

- necesită un birou fizic în Dubai obligatoriu, minim 15 mp. Semnarea contractului de închiriere este obligatorie în momentul depunerii documentelor pentru obținerea licenței de commercial trading sau orice alt tip. Se plăteste 5% din valoarea contractului de închiriere pentru obținerea licentei.

- poate vinde bunuri în UAE și în zona GCC sau international;

- capitalul social minim este de 300.000 AED (aprox. 72.000 EUR). Din 2012 nu este necesară depunerea acestuia în momentul înființării companiei. Acesta poate fi depus ulterior;

- impozit pe profit 0%-9% (din Iulie 2023) si pe dividende 0%. Dividendul nu se reține la sursă, iar acționarul plătește impozitul pe dividende în țara lui de rezidență fiscala. Doar în anumite condiții, dacă acționarul obține viza de rezidență și locuiește în spațiul UAE minim 180 zile pe an, poate obține certificat de rezidență fiscală în UAE;

- după înființarea companiei se poate obține viza de rezidență pentru primii 2-3 ani cu posibilitate de prelungire. De asemenea, deținătorul companiei poate obține viza și pentru rudele de gradul I. Viza de rezidență este obligatorie pentru deschiderea conturilor bancare în UAE;

- Customs fees pentru importul de produse în mainland - aprox. 5%;

- TVA 5%, compania este obligată să aplice pentru TVA în momentul în care depășește cifra de afaceri de 375.000 AED (aprox. 90.000 EUR), sau voluntar la 187.500 AED.

- Contabilitate si Audit. Contabilitatea lunară pentru depunerea declarațiilor de TVA, iar audit reports necesar pentru companiile cu TVA

- acces la piața GCC;

- se poate înregistra la Camera de Comerț Dubai;

- se poate înființa doar cu viza de intrare pe pasaport în spatiul UAE. A doua vizită în UAE fiind necesară pentru viza de rezidență și deschiderea contului bancar.

Am solicitat Consulatului General al României în Dubai mai multe informații despre situația românilor care-și deschid afaceri în Dubai. Până la ora publicării acestui articol, nu am primit nici un răspuns de la Consulat. România dispune în Dubai de un Birou de Promovare Comercial Economică, aflat în vecinătatea imediată a celebrului Buj Kalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Acest Birou este condus de Titus Țintean, fiul liberalului Ioan Țintean, fost prefect PNL de Bistrița Năsăud și fost deputat PNL.