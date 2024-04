Mai mulți turiști români sunt blocați în aeroportul din Dubai pentru că toate cursele au fost suspendate din cauza inundațiilor de amploare. Unul dintre ei a povestit pentru Digi24 că stă cu familia de două zile în aeroport, că au dormit pe jos și au stat la cozi imense pentru a cumpăra mâncare și apă.

Ei au primit vouchere pentru mâncare și apă, dar restaurantele din aeroport nu erau pregătite pentru atâta cerere și anunțau constant oamenii care erau la cozi să nu mai aștepte.

Un român a povestit că a stat 10 ore la rând ca să schimbe biletul la aeroport, deoarece în aplicație îi arăta că mai are șanse să cumpere un bilet spre România. Zborurile erau însă anulate.

Alți români au povestit că au cerut cazare la un hotel, dar li s-a răspuns că nu se poate.

Român: De miercuri noi suntem în aeroport, am avut o mașina închiriată și abia am ajuns pentru că era apă până pe capotă, era dezastru. Am făcut vreo 3 ore numai să o lăsăm la Dubai în mall și de acolo am luat metroul, dar și el a mers foarte greu și de atunci ne țin aici. Au anulat zborul, aici apărea doar că e întârziat, ne-au schimbat biletele, apoi iar l-au anulat, dar niciodată nu scria pe panoul ăla că e anulat, scria întârziat. Și pe urmă a început chinul. Am stat 8 ore la o coadă, se băteau între ei, se înghesuie, vai și amar. Și dacă aterizai, oricum nu aveai unde să pleci pentru că totul e inundat, hotel nu ne dă sub nicio formă.

Reporter: Ați cerut să fiți cazați undeva?

Român: Da, și au zis că nu ne oferă, nu am înțeles de ce, ne-au dat două vouchere de masă care nu au mers nicăieri. Era zbor la 10 jumătate și l-au decalat la 1 jumătate, are întârziere, dar toate au fost așa, oriunde ar pleca, toate sunt întârziate, dar spre România, e cel mai mult. S-ar putea ca cel de 20:45 să nu plece deloc.

Reporter: Sunt și copii în aeroport?

Român: Da, e full. Era un tată cu copii mici, dormeau pe jos, sunt o grămadă de copii cu părinți.

Editor : G.M.