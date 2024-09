Etapa a VI-a din Campionatul Național de Off Road 2024, anulată după ce un tânăr pilot a murit într-un accident pe ”Drumul Morții”

Un tânăr și cunoscut pilot de off road, Andrei Piedemonte, în vârstă de 28 de ani, a decedat joi, în urmă unui accident rutier petrecut pe rază localității Vadu Moldovei din județul Suceava, anunță Federația Române de Automobilism Sportiv. Un camion intrat pe contrasens i-a izbit frontal autoturismul pe ”Drumul morții”, E85. Decesul tânărului pilot de off road a dus la anularea etapei a VI-a a Campionatului Național de Off Road 2024 din Bucovina, anunță Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).

”Cu adâncă durere în suflet anunțăm dispariția dintre noi, în urma unui tragic accident rutier, a lui Andrei Piedemonte, membru al clubului GTC Motorsport, copilot în Campionatul Național de Off-Road UXO, om de media. Mulțumim Comisiei Naționale de Off-road și FRAS pentru modul în care acționează, anulând etapa de la Bucovina și fiind alături de familia îndurerată. Din păcate, am pierdut un om drag, parte din familia GTC. Este cumplit, pentru Piede sr. și restul familiei, pentru noi, cei care l-am cunoscut îndeaproape. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a scris GTC Motorsport.

”Moment dureros care lovește comunitatea de off road din Federația Română de Automobilism Sportiv ! Pilotul de off road Andrei Piedemonte (28 de ani) a decedat astăzi, în urma accident rutier petrecut pe raza localității Vadu Moldovei (județul Suceava). Dumnezeu să-l odihnească!” a transmis federația.

Accidentul petrecut joi, în jurul orei 12.30, pe E 85, la Vadu Moldovei, ar fi fost provocat de șoferul vehiculului greu, care a pătruns pe contrasens și a lovit în plin un autoturism care rula regulamentar. Așa rezultă din primele cercetări ale polițiștilor care au demarat cercetări la locul tragediei, scrie cotidianul local Monitorul de Suceava.

Din primele cercetări rezultă că șoferul vehiculului greu, în vârstă de 28 de ani, din Pașcani, care rula dinspre Vadu Moldovei spre Drăgușeni, a frânat brusc, a intrat în derapaj și pe fond de carosabil ud a pătruns pe sensul opus de mers, lovind frontal autoturismul condus de șoferul în vârstă de 28 de ani, din municipiul București.

Șoferul de 28 de ani care conducea autoturismul este și cel care a fost găsit încarcerat de pompierii militari, cu leziuni incompatibile cu viață.

Rănite în accident mai sunt și pasagerele din mașină, o femeie de 42 de ani și una de 20 de ani, și ele din București. Șoferul autoutilitarei a refuzat să fie transportat la spital, iar etilotestul a indicat alcoolemie 0.

”S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii evenimentului rutier și a se dispune procedural prin unitatea de parchet competență”, a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu.



Editor : Marina Constantinoiu