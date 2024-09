„Am văzut că toată lumea ieșea fugind”. Mărturia unui deputat care se afla în Parlament în momentul incendiului

Deputatul USR Filip Hăvărneanu a relatat, în direct la Digi24, ce a urmat după ce un bărbat a provocat un incendiu în Palatul Parlamentului.

„Eram în încăperea de lângă, fix atunci ieșeam din Parlament, am văzut că iese fum de lângă un calorifer, era un gard de lemn și am încercat să îl dăm la o parte crezând că acolo este incendiul. Ne-am uitat cu cei de la SPP și Jandarmerie și ne-am dat seama că este pe partea cealaltă a peretelui, și atunci am ieșit afară și am văzut că toată lumea ieșea fugind din camera alăturată. Era o doamnă care rămăsese pe jos întinsă și încercau oamenii să o linistească, era plină de benzină, nu se simțea bine, angajatii erau speriați și ei”, a declarat pentru Digi24 Filip Hăvărneanu, deputat USR.

Bărbatul care a provocat un incendiu, marți, în Palatul Parlamentului, este căutat în prezent de polițiști, după ce a reușit să fugă. Potrivit Digi24, bărbatul a intrat în clădire cu un grup de vizitatori. Nicio persoană nu a fost rănită, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Incidentul a avut loc la intrarea din zona Izvor a Camerei Deputaţilor. O persoană ar fi intrat în curtea Camerei Deputaţilor şi a aruncat cu benzină în zona vizitatorilor, nivel S2, în magazinul cu suveniruri. Angajata care se afla în acel moment acolo, a fost stropită cu benzină şi a făcut un atac de panică, în momentul în care a văzut focul.