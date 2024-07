Apariție controversată pe scena festivalului „Beach, Please” din Costinești. Andrew Tate a urcat pe scenă, prezentat de rapperul French Montana. Influencerul acuzat de viol și trafic de persoane a dansat apoi pe ritmuri de manele.

French Montana: „Fratele meu, Andrew Tate! Sunt primul rapper care a făcut un podcast cu fratele meu, România te iubește, frate! Faceți gălăgie încă o dată!”.

Andrei Șelaru (Selly): „Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana, vreau să spun următoarele. Noi nu știam că va fi acolo. De ce? Pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă, nu e treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber. Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația artistului pe scenă nu înseamnă că e poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane, cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă că eu, ca organizator, susțin chestia asta. Eu, Selly, persoană fizică, sunt conștient că unele mesaje care sunt transmise pe scena asta din spatele meu sunt, după părerea mea, greșite”.

Editor : A.C.