Arafat: Alarma de incendiu de la "Ferma Dacilor" nu funcționa. Nu putem avea un inspector de prevenire la fiecare ușă, la fiecare minut

Peste 3.000 de obiective turistice din toată România funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, iar numai în Prahova sunt peste 1.000, a anunțat DSU. Autoritățile au descoperit nereguli grave după ancheta de la ISU Prahova în urma tragediei de la Ferma Dacilor. Alarma de incendiu de la pensiune nu a funcționat, iar pensiunea trebuia închisă la controlul ISU din 2019, ceea ce nu s-a întâmplat. Ba mai mult, s-au modificat planurile de control după interesele fostului prim-adjunct al ISU Prahova.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a susţinut vineri că exista baza legală pentru închiderea pensiunii Ferma Dacilor încă din anul 2019, când a fost controlată de angajaţii de la ISU Prahova.

"Nu putem avea un inspector de prevenire la fiecare ușă sau la fiecare minut. Din informaţiile noastre, centrala de alarmare pentru fum şi care alarmează în caz de incendiu nu era funcţională. Deci, clar, dacă această centrală funcţiona, poate astăzi nu eram aici. Totuşi, trebuie să spunem că, în 2019, în cadrul controlului care s-a făcut, acest amplasament putea să fie închis, aveam baza legală de închidere a acestui amplasament. (...) Dacă puteam cândva să spunem că nu avem legi, acum putem spune că avem legi de perfecţionat. Totuşi, în 2015, s-au adoptat anumite prevederi legale care ne permit să acţionăm în unele situaţii limită şi ne permiteau să acţionăm şi în această situaţie", a explicat Arafat, într-o conferinţă de presă.

În iulie 2019, inspectorii de la ISU Prahova au efectuat un control la pensiunea Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, complexul fiind administrat, prin interpuşi, de Cornel Dinicu, prin firma Ferma Dacilor Production SRL. Deşi pensiunea nu avea autorizaţie de securitate la incendiu, pompierii au dat doar un avertisment, iar în schimb ar fi primit o masă de protocol.

Din primele cercetări ale autorităţilor, Ferma Dacilor nu avea autorizaţie de construire şi funcţiona fără autorizaţie de securitate la incendiu. În cadrul conferinţei de presă de vineri, Raed Arafat a susținut că a scăzut numărul inspectorilor de prevenţie din cadrul IGSU, deşi a crescut volumul de muncă.

"Vreau să subliniez că partea de prevenire la nivelul situaţiei de urgenţă este una dintre cele mai importante. Din păcate, noi am sesizat o scădere importantă a numărului persoanelor specializate care sunt angajate în cadrul IGSU. Între 2013 - 2023, de la 1.017 inspectori de prevenire am ajuns la 443. Şi 443 de inspectori au realizat anul trecut 40.000 de controale de prevenire, au fost aplicate amenzi în cuantum de peste 123 milioane lei şi au fost soluţionate peste 35.000 de solicitări de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu", a indicat şeful DSU.

Arafat, despre incendiul de la Ferma Dacilor: Modificarea legii a disociat confortul de siguranţă, lucru inadmisibil

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat vineri, în contextul tragediei petrecute zilele trecute în localitatea Tohani, că o modificare legislativă din anul 2011 a disociat partea de clasificare a unui amplasament din punct de vedere al confortului de partea de autorizaţie de construcţie, lucru de care a profitat administratorul de la complexul turistic Ferma Dacilor.

"Am avut o discuţie cu ministrul Turismului în sensul în care să proiectăm situaţia care a fost creată (...) şi vreau să subliniez că, la acel moment, ISU s-a împotrivit acestei măsuri. Şi când te împotriveşti unei măsuri ea merge mai departe, dar tu eşti expertul şi ştii ce înseamnă când se merge mai departe şi se elimină, se disociază partea de clasificare a unui amplasament de partea de autorizaţie de construcţie care include şi avizul de incendii, de siguranţă, de tot, înseamnă că acolo există un risc ca unii să abuzeze, exact ce s-a întâmplat în situaţia de la Ferma Dacilor, adică omul spune 'eu am o stea', dar în acelaşi timp el nu are restul documentelor, dar asta pentru omul de rând poate să îl inducă în eroare, pentru că spune 'are o stea, are două stele, e ok'. Nimeni nu ştie că, de fapt, din 2011 modificarea legislativă a disociat confortul de siguranţă, lucru care este inadmisibil", a precizat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă, la Ministerul Afacerilor Interne.

El a spus că, la nivelul instituţiei, se doreşte revenirea la situaţia anterioară anului 2011 şi se va lucra cu reprezentanţii Ministerului Turismului pentru reglementarea acestei situaţii. "Ştiu că s-au luat deja anumite măsuri la nivel de ordin de ministru, dar trebuie totuşi modificată, din nou, legislaţia", a spus Raed Arafat.





