„Aș vrea să te vizualizez epidermic”. Sociologul Marius Pieleanu, acuzat de Ana Birchall, dar și de studente SNSPA de abuzuri sexuale

Apar noi acuzații la adresa unui profesor de la SNSPA. Este vorba despre Marius Pieleanu, despre care mai multe foste studente spun că le-ar fi abuzat sexual. Una dintre acestea a scris pe Facebook că a fost hărţuită și că se temea că nu va intra în examenul de licență deoarece ar fi refuzat avansurile acestui profesor.

„Şi acum, la mai bine de 20 de ani, am lacrimi în ochi când îmi amintesc. Şi stare de vomă când îl văd la TV”, scrie o fostă studentă la SNSPA pe Facebook, la o postare a fostei profesoare Mihaela Miroiu, din cadrul aceleiași universități. Ea susține că i-a povestit Mihaelei Miroiu că a fost hărţuită sexual de Pieleanu. Studenta relateză că i-a fost teamă că nu va reuşi să intre în examenul de licenţă pe motiv că a refuzat avansurile lui Pieleanu.

Și jurnalista Carmen Dumitrescu, fostă studentă la SNSPA, a scris pe Facebook:

„Când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai şi Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: «Aveţi grijă cu ăştia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Şi să aveţi grijă cum vă îmbrăcaţi la cursuri, că dacă le place de voi, aia e!»

Era un fel de fapt ştiut, o parte a statu-quo-ului universitar la SNSPA. Era una dintre garanţiile universitare: că dacă cumva le placi ăstora doi, e nasol de tine! Deci trebuia să ai grijă! În ce constă această autoprotecţie, nu ştiu nici acum. Cert e că multe dintre noi, când aveau cursuri de sociologie, aveau grijă să nu se machieze şi să nu se îmbrace în vreun fel care ar fi putut fi catalogat drept atrăgător. De-a lungul celor patru ani în care am urmat cursurile la SNSPA şi în care am fost studenta celor doi, am auzit zeci de întâmplări. Majoritatea din practică. Se vorbea şi despre violuri. Mereu întrebam de ce nu spune nimeni nimic. Motivele erau cam aceleaşi: nu e bine pentru imaginea unei tinere studente cu o carieră în faţă să se audă că a fost abuzată sexual, părinţii ar fi fost dezamăgiţi, mulţi plăteau taxe ca să îşi ţină copiii acolo şi voiau ca banii lor să se concretizeze în diplome, nu în plângeri penale. Aşa că fetele tăceau”.

O altă acuzație la adresa aceluiași profesor vine de la politicianul Ana Birchall.

„«Aș vrea să te vizualizez epidermic», «vreau să te fac vedetă», «ești prea frumoasă ca să fim amici»”, a scris Ana Birchall, pe Facebook, despre modul în care i se adresa profesorul Marius Pieleanu în 2008.

Publicația Epoch Times l-a contactat telefonic, iar acesta le-a răspuns jurnaliștilor: „Deja am o etichetă pe care nu mi-o recunosc. La adresa mea, cu excepţia unor comentarii care sunt mai mult sau mai puţin părtinitoare, sunt şi eu la fel de surprins ca şi dumneavoastră”.

Nici când ziariștii l-au întrebat direct dacă a avut vreun act sexual cu studentele, acesta a spus: „Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări”.

Profesorul Alfred Bulai a depus o cerere de pensionare de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), după ce a fost acuzat de foste studente de abuzuri sexuale, a dezvăluit Libertatea. SNSPA a decis să îl suspende pe sociolog din toate funcțiile, pe perioada derulării procedurii de cercetare a Comisiei de Etică a instituției. Nu a existat niciodată o plângere la adresa lui Alfred Bulai, depusă la Decanatul Facultății de Științe Politice, la Comisia de Etică a SNSPA sau la alte instanțe din interiorul SNSPA.

