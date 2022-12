Un accident în lanț cu 15 mașini avut loc în această dimineață pe un pod de pe DN1, la ieșirea din Brașov, din cauza poleiului. Pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă, explică de ce astfel ce accidente se întâmplă cu precădere la începutul iernii și ce trebuie să știe șoferii când pleacă la drum pe astfel de condiții meteo.

15 mașini, inclusiv o ambulanță, s-au tamponat pe un pod din localitatea Dârste, din cauza poleiului. Nimeni nu a fost rănit, dar mașinile au fost avariate.

„Cei care conduceau acum cu siguranță nu erau niște începători sau niște teribiliști, în sensul de viteză excesivă, alcool, droguri. Erau cetățeni normali, șoferi normali, care circulau teoretic normal, dar care nu au știut niște lucruri”, a spus Titi Aur la Digi24.

„Primul lucru: pe pod apare poleiul mult mai repede, mult mai ușor. Când suntem în jurul temperaturii de zero grade, apare poleiul, mult mai ușor, mult mai repede decât pe asfaltul normal. Pentru că pământul are inerție termică mare și când vine frigul din aer nu reușește să înghețe apa de pe asfalt. Dar podul fiind mult mai subțire, și bate vântul și pe dedesubt, se răcește mult mai repede și la minus un grad, minus 2 grade apare poleiul, apare gheața neagră. Acest lucru se învață la cursul de conducere defensivă. Din păcate nu și la școala de șoferi”, a explicat el.

„Al doilea lucru care s a întâmplat acolo a fost, să zic, efectul de turmă. Adică dacă ceilalți merg atât de tare și ceilalți merg atât de aproape față de mașina din față, înseamnă că pot. Ei nici măcar nu s-au gândit la asta, pentru că nimeni nu i-a instruit, nimeni nu le-a spus nicăieri despre efectul de turmă. Pentru că educația din punct de vedere al siguranței rutiere la noi este la pământ. Faptul că am permis de conducere și știu să trag de volan și mai știu și care e frâna nu înseamnă că sunt bun de șofer. Aici vorbim de conducere defensivă, conducerea defensivă, ne învață astfel de lucruri”, a adăugat Titi Aur.

„Când intru pe pod, știu că s-ar putea să fie polei. Asta înseamnă că reduc viteza, că sunt mai atent, eventual testez puțin aderența. Pun piciorul pe frână când nu am pe cineva chiar în coasta mea sau foarte aproape și îmi verific aderența, pentru că pedala de frână îmi transmite dacă am sau nu aderență. Dacă pedala de frână tremură puțin când apăs pe frână, înseamnă că una sau mai multe roți au fost la limita blocării. Asta înseamnă că eu, șoferul instruit, știu că acolo am aderență mică, reduc viteza foarte mult, măresc distanța față de mașina din fața mea. Asta înseamnă că mă gândesc la ce fac”, explicat Titi Aur.

„Mașina este o armă, dacă nu știu să o stăpânesc. Mașina produce victime și atunci eu, cel de la volan, trebuie să fiu responsabil”, a adăugat el.

Titi Aur spune că perioada ce mai periculoasă pentru astfel de accidente este finalul de noiembrie - începutul de decembrie.

„Pământul este cald, pentru că venim din perioada caldă, și podul este rece. Nu se întâmplă același lucru și în martie, când pământul este rece și podul este cald. Deci acolo, în martie, ne așteptăm să avem polei peste tot. Și când mă urc pe pod, să nu mai fie polei, pentru că acolo se încălzește mult mai repede, pentru că încă o dată, pământul fiind mare, are inerție termică mare. Dar acum, la început de iarnă, există acest pericol, ia peste acest pericol trecem prin educație”, a mai spus el.

