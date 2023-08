Echipamentul pompierilor care au intervenit la Crevedia va fi verificat. Arafat: „Sunt bine echipați, au primit dotări”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat luni că echipamentul de protecție al pompierilor care au intervenit la exploziile de la Crevedia va fi verificat. Acesta spune că „pompierii sunt bine echipați și au primit în ultima perioadă dotare” care a ajutat inclusiv la Crevedia.

„O să fie analizate, eu nu am văzut astfel de poze. Asta, de exemplu, este o cască pe care eu nu am văzut-o folosită de pompierii noștri. Îmi arătați o cască argintie, pompierii noștri au căști roșii. Dacă cineva a avut cască personală, înseamnă că avem o problemă. Această cască nu ştiu să facă parte din dotare. Casca este argintie. Nu este o cască care există la noi în dotare. Dumneavoastră folosiţi o poză în care este argintie, nu face parte din dotarea pompierilor. V-aţi pus problema că dumneavoastră poate că luaţi de pe internet nişte chestii care nu sunt reale şi care sunt false? Eu asta trebuie să verific dacă este a lor şi dacă în final a fost introdusă ca şi cască autorizată de către pompieri”, a afirmat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Întrebat dacă el va verifica ce căşti au fost folosite la intervenţia de la Crevedia, Arafat a răspuns: “Nu, asta se face la nivelul inspectoratului, dacă au fost căşti care au fost afectate şi nu au protejat oamenii, că dacă la exterior a fost ceva, dar ele au protejat oamenii poate că şi-au făcut treaba. (…) Arsurile care au apărut au apărut la nivelul mâinilor, unii poate că nu au purtat mănuşile chiar dacă există mănuşi. Şi da, poate că unii au fost foarte aproape şi au avut arsuri mai mari. Acest lucru se ştie că avem doi care au fost transferaţi în stare critică, mai ales că aveau şi leziuni de inhalaţie, dar de aici analiza echipamentelor tot face parte din analiza internă pe care o fac pompierii. Orice sesizare pe echipamente că a fost vreo problemă normal ca Inspectoratul General şi inspectoratele unde a fost această problemă trebuie să le analizeze şi analiza nu o fac pompierii, ci o fac experţii în acest domeniu şi nu o fac eu aici, pe baza unei poze care clar că casca asta nu face parte din dotarea lor”.

Arafat a explicat că pompierii sunt bine echipaţi şi „au primit în ultima perioadă multă dotare, care a ajutat inclusiv în această intervenţie”.

Şeful DSU a mai fost întrebat dacă mai sunt pacienţi intubaţi.

„Din ce ştiu există încă, dar nu pot să vă dau cifra exactă. Asta o să o comunice poate Ministerul Sănătăţii mai târziu. Mai era un pacient sau doi intubaţi, dar acest lucru, transferabilitatea lor, suprafaţa arsă fac, bineînţeles, parte din ecuaţie pentru a decide transferul sau nu. Deci noi am transferat mulţi pacienţi intubaţi. Am auzit că de fapt au fost duse cazurile uşoare. Nu. Majoritatea cazurilor care au fost duse sunt cazuri intubate şi cazurile care au fost duse sunt cazuri complexe, inclusiv dintre pompierii care au avut probleme la mâini au fost transferaţi afară. Nu putem să spunem că medicii noştri nu ştiu să rezolve, nu pot să rezolve, dar când apar cazuri care ai zeci de pacienţi o parte dintre ei poţi să-i trimiţi în altă parte ca să decongestioneze spitalele, mai ales că spitalele erau deja cu pacienţi arşi din alte incidente în ţară. Şi nu erau paturile goale în aşteptare, lucru pe care l-am văzut şi când am solicitat din alte ţări”, a explicat Arafat.

El a asemănat ceea ce s-a întâmplat la Crevedia cu accidentul de la Mihăileşti, nu cu Colectiv.

„Sunt ţări mult mai mari decât România şi posibilitatea de oferire de locuri a fost zece, două, trei, patru, pentru că asta este problemă cu paturile pentru arşi peste tot, indiferent câte faci în astfel de situaţie, cum era situaţia de astăzi, cum era situaţia când am avut 150 şi ceva de de răniţi la Colectiv, atunci clar că trebuie să decongestionezi într-o formă sau alta. Numai că de această dată şi nu putem să o comparăm, nu se compară, nu e un incident egal cu ce a fost la Colectiv, mai degrabă cu ce a fost la Mihăileşti. Transferurile s-au făcut mult mai rapid şi asta este pentru că după Colectiv - şi asta prin intervenţia României chiar – s-au creat mecanisme la nivelul protecţiei civile europene care ne-au permis să acţionăm mult mai rapid. De la activare au fost discuţii, discuţii între noi şi diferite ţări, discuţii la nivelul comisiei şi s-au creat mecanisme clare pentru multiple victime, pentru arşi în mod deosebit. Există şi echipă de evaluare. Dacă noi nu-i transferam în primele 24 de ore, altă abordare era să vină o echipă de evaluare, dar atunci transferul întârzia. Şi atunci noi ne-am bazat pe locurile oferite şi medicii noştri care au ales cei care trebuie să plece şi au fost trimişi”, a adăugat Raed Arafat.

Şeful DSU a mai fost întrebat pe cine consideră vinovatul moral pentru această explozie.

„Când se întâmplă aşa ceva trebuie să vedem locul în care s-a întâmplat şi condiţiile care au produs accidentul, cine l-a generat sau cum a fost generat. Un lucru este evident, nu a fost respectată legislaţia, nu au fost respectate condiţiile. Este o staţie care legal este închisă. Au comunicat ei că nu mai au activităţi, dar după care nu ştiu ce alte subterfugii au găsit ca să nu mai fie în competenţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Deci aici trebuie văzut ce s-a făcut acolo şi asta nu mai e treaba noastră. Este treaba procuraturii să verifice ce a fost, care sunt responsabilităţile clare şi cui trebuie să fie adresate aceste responsabilităţi care au dus în final la apariţia acestei tragedii. În final, pompierii nu au făcut decât să reacţioneze, să controleze o situaţie, adică au reacţionat după ce cineva nu a respectat regulile şi după ce a apărut prima explozie”, a mai declarat Arafat, potrivit News.ro.