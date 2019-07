Experiența unei femei din Caracal care a lucrat 3 luni pentru Gheorghe Dincă. Ce i-a propus acesta: „Atunci am plecat”

Viorica Stoian a lucrat ca bucătăreasă pentru Gheorghe Dincă timp de trei luni. Femeia spune că nimic din comportamentul lui de atunci nu a dat de bănuit. Recunoaște însă că, la un moment dat, acesta i-a propus să întrețină relații intime, pentru care ar fi plătit-o. Acesta a fost motivul pentru care a refuzat să mai lucreze pentru el, dar Gheorghe Dincă nu a avut resentimente față de ea.

„Am lucrat pentru Gheorghe Dincă timp de trei luni, pentru că aveam nevoie de bani. M-a întrebat dacă sunt de acord să-i gătesc. I-am gătit dimineața și seara. Era un om bun, era un om calm, era un om liniștit, râdea, zâmbea cu noi”, își începe Viorica Stoian povestea.

Femeia spune că a renunțat să mai munceasă pentru Gheorghe Dincă în ziua în care acesta i-a propus să întrețină relații intime cu el, pentru care urma să o plătească. Dincă nu a încercat să o oprească, nu a reacționat violent și nici nu a încercat să se răzbune când Viorica i-a spus că nu va mai găti pentru el. Mai mult, femeia spune că atunci când se întâlneau pe stradă, el o saluta respectuos.

„Nu am mai vrut să merg la el pentru că s-a făcut al dracului.... Mi-a oferit niște bani în schimbul a altceva... propuneri indecente. Atunci am plecat. N-a fost nicio problemă să plec. A venit după o săptămână la mine acasă și mi-a spus să mă întorc să gătesc, pentru că avea oameni la lucru. Când am fost eu la el, ridica gardul, făcea curățenie, nu era mizeria care este acum”, a declarat pentru Digi24 Viorica Stoian.

Fosta bucătărească, despre Gheorghe Dincă: „Când l-am văzut, m-am speriat”

Fosta bucătăreasă spune că Gheorghe Dincă nu ducea niciodată lipsă de bani, însă nu știe egxact cum îi câștiga. Femeia auzise că ar deține suprafețe mari de teren și de aici ar fi putut să provină o parte din venit. În plus, bănuia că Dincă primea bani și de la copiii lui.

„Nu știu exact de unde avea bani, dar aveam impresia că îi trimiteau bani copiii lui. Atunci locuia singur, nu erau copiii sau soția. Cumpăra tot, cumpăra baxuri cu pulpe, cumpăra bulion, tot ce trebuia pentru oameni... Dădea impresia unui om care avea bani. Chiar își permitea... Dar eu am plecat. Aveam 27 de ani atunci”, spune femeia.

Viorica a mai spus că gardul înalt de trei metri care împrejmuiește proprietatea lui Dincă este făcut de soțul ei.

„Soțul meu i-a ridicat gardul, dar nu ne-a spus niciodată de ce avea nevoie de gard de trei metri... Doar ce a ridicat, a luat banii și am plecat. Atunci săpa în curte și spunea că își face piscină. Nu și-a mai făcut...

Le-am mai întâlnit după ce l-am refuzat, m-a salutat, dar nu a spus nimic. Acum, când l-am văzut, m-am speriat. Figura pe care o are este de psihopat”, a spus femeia.