Două femei au supraviețuit aceluiași criminal în serie: „Nu m-am rugat să trăiesc, m-am rugat să mor”

Morgan Rowan și Tali Shapiro au povestit într-un documentar realizat de People - „People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer” - cum au reușit să scape cu viață din mâinile unui criminal în serie numit „Dating Game Killer”.

Morgan Rowan avea 16 ani când a fost atrasă în casa lui Rodney Alcala. Era împreună cu doi prieteni, dar la un moment dat s-a trezit complet singură într-un dormitor. Alcala a intrat și el în cameră, înfășurându-și o curea în jurul pumnului.



„I-am urmărit transformarea”, își amintește Rowan, care acum are 72 de ani, despre acea noapte din august 1968 care i-a schimbat viața. „I-am văzut fața devenind monstruoasă. M-a lovit între ochi cu o cataramă de centură. Am văzut stele și am căzut în genunchi.”

Bărbatul i-a legat încheieturile cu o cravată, a bătut-o până i-a rupt coastele, i-a scos pantalonii și a violat-o.

„Am vrut să se termine. Nu mă rugam să trăiesc. Mă rugam să mor”, a spus Morgan Rowan.

Un prieten a spart o fereastră și a încercat să intre în cameră. Doar cu o cămașă ruptă pe ea, Rowan a fugit din casă pe o alee și s-a ascuns cu prietenii ei într-o magazie pentru gunoaie.

Rowan nu știa atunci că tocmai scăpase cu viață din mâinile unui criminal în serie.

Cunoscut drept „Dating Game Killer” pentru că a apărut odată într-o emisiune celebră din anii 1970 cu același nume, Rodney Alcala, un fotograf profesionist din California, despre care se crede că a ucis zeci de femei în anii 1960 și 1970, a fost în cele din urmă condamnat pentru șapte crime.

La câteva săptămâni după ce a fost atacată, Rowan s-a mutat în nordul statului New York împreună cu familia, unde a primit o scrisoare de la un prieten din Los Angeles cu un fragment dintr-un ziar: Alcala, bărbatul care o atacase, era căutat de poliție pentru răpirea și violarea unei fete care avea doar 8 ani.

În dimineața de 25 septembrie 1968, Tali Shapiro, care era îmbrăcat în uniformă școlară, se plimba pe un bulevard când Alcala a convins-o să urce în mașina lui și a dus-o în casa lui, unde a bătut-o până la inconştiență.

Un trecător a văzut-o pe Shapiro urcând în mașina lui Alcala și a alertat poliția. Shapiro, care acum are 64 de ani, a fost găsită de poliție într-o baltă de sânge, aproape moartă.

Mai bine de o lună a fost în comă și nu are amintiri despre atac.

În 2010, ea a depus mărturie în procesul lui Alcala pentru uciderea a cinci femei, ajutând astfel la condamnarea lui la închisoare pe viață. Alcala a murit în spatele gratiilor, în 2021.

La procesul din 2010, Rowan a aflat că fetița de 8 ani despre care citise în ziar în urmă cu câteva decenii supraviețuise și era Tali Shapiro. „M-am simțit întotdeauna responsabilă pentru ea”, spune Rowan, care a contactat ulterior pe Shapiro pe Facebook. „I-am spus că nu e nimic de iertat. Există o singură persoană care este responsabilă pentru ce s-a întâmplat”, a spus Shapiro.

Cele două femei, care locuiesc la câteva ore distanță în California, se întâlnesc o dată la câteva luni și acum se consideră prietene apropiate.

La început conversațiile lor erau concentrate pe trauma pe care au trăit-o, dar „niciuna dintre noi nu vrea să fie definită de aceasta”, spune Rowan. Ea și Shapiro nu au mai discutat despre Alcala de ani de zile. „Tali nu se consideră o victimă, iar eu învăț de la ea să fiu puternică.”

Cine a fost Rodney Alcala

Alcala, cunoscut sub numele de „Dating Game Killer”, după ce a participat la o emisiune TV din SUA, a fost condamnat în 2010. Pe lângă crimele din California, el a pledat vinovat și pentru asasinarea altor două femei din New York.

Alcala a fost condamnat la moarte în districtul Orange în 1980 pentru răpirea și uciderea lui Robin Samsoe, în vârstă de 12 ani. Sentința sa a fost anulată de Curtea Supremă din California și i s-a permis un nou proces. A primit aceeași pedeapsă în cel de-al doilea proces, dar aceasta a fost din nou anulată în 2003.

În anii care au urmat, anchetatorii au descoperit dovezi care îl leagă pe Alcala de alte crime din California. La procesul din 2010, el a fost găsit vinovat de uciderea lui Samsoe, precum și a altor patru femei cu vârste cuprinse între 18 și 32 de ani în perioada 1977 - 1979

În septembrie 1978, Alcala a participat la The Dating Game, o emisiune TV americană în care o femeie chestiona trei bărbați ascunși, înainte de a alege unul pe baza răspunsurilor sale. Alcala a fost selectat la sfârșitul spectacolului, dar femeia a spus mai târziu că a decis să nu se întâlnească cu el după o conversație în culise, descriindu-l ca fiind „înfiorător”.

În 2012, Alcala a fost condamnat la New York pe viață. În 2021 el a murit după gratii.

