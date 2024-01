Fermierii din Tulcea renunță la protestul anunțat la podul de la Brăila: „Dacă nu merge cum am stabilit, vom ieși în stradă mai mulți”

Asociaţia Fermierilor din Judeţul (AFJ) Tulcea a decis suspendarea protestului anunţat pentru marţi, începând cu ora 12:00, la podul de la Brăila, în contextul în care Guvernul şi-a asumat rezolvarea revendicărilor prezentate de protestatari.

Preşedintele asociaţiei, Romeo Lombardi, a declarat, pentru Agerpres, că i-a anunţat pe toţi membrii asociaţiei decizia de a anula protestul anunţat pentru marţi, protest autorizat de Primăria comunei Smârdan, şi a menţionat că a adus-o şi la cunoştinţa autorităţilor.

„Mai sunt însă fermieri neafiliaţi şi este posibil ca aceştia să încerce să blocheze drumul Măcin-Smârdan, însă va fi un protest spontan”, a precizat preşedintele Romeo Lombardi.

La rândul ei, Liliana Marinescu, reprezentantă a AFJ Tulcea la negocierile purtate luni de fermieri la Guvern, a precizat că autorităţile naţionale şi-au asumat termene pentru rezolvarea revendicărilor.

„După întâlnirea de ieri (luni, n.red.) de la Ministerul Agriculturii, unde am negociat toate revendicările, vom analiza măsurile pe care şi le-au asumat şi dacă ceva nu va merge aşa cum am stabilit ieri, atunci vom ieşi în stradă mai mulţi decât am zis şi vom paraliza circulaţia, aşa cum suntem şi noi paralizaţi în acest moment”, a menţionat Liliana Marinescu.

Reprezentanţii AFJ au menţionat că nu vor participa la protestul anunţat pentru ziua de joi.

Primăria municipiului Tulcea se va întâlni marţi, într-o şedinţă, pentru a analiza cererea de autorizare a unui protest cu aceleaşi revendicări ale fermierilor şi transportatorilor, protest anunţat pentru ziua de joi.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, în urma protestelor spontane desfăşurate de la finele săptămânii trecute până în prezent, jandarmii au aplicat trei avertismente pentru participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise.

