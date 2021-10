O descoperire macabră a cutremurat comunitatea locală din Arad. Cadavrul incendiat al unei fetiţe ucise a fost găsit în apropierea unui cimitir. Potrivit anchetatorilor, în zona în care au fost găsite resturile umane nu a fost raportată dispariţia niciunui copil.

Poliţiştii au împânzit zona din cartierul arădean Bujac, după ce un bărbat a sunat la 112 şi a povestit cum câinele său a descoperit rămăşite umane. Iniţial, omul a crezut că sunt resturi de animale moarte pe câmp.

„Am plecat cu câinii la plimbare. Câinele a plecat pe câmp și i-am dat drumul. Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus. Mirosea ceva. A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior. Am crezut că e picior de porc sau de păpușă. După care am venit acasă și am stat cu gândul că părea real, totuși”, a povestit bărbatul.

Imediat, la faţa locului au sosit poliţişti criminalişti. Întreaga scenă părea desprinsă dintr-un film de groază. Oamenii legii au găsit, nu departe de zona indicată de bărbat, trupul unui copil şi haine incendiate. Din primele informaţii, ar fi vorba de o fetiţă cu vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani.

O femeie din zonă spune că soțul ei a văzut la un moment dat un foc mare aprins, în urmă cu o săptămână. „Am crezut că la cimitir au aprins focul”, a spus ea. „Nu am văzut niciun străin. Noi lucrăm aici, la grădină, non-stop am lucrat”, a adăugat femeia.

Localnicii sunt înmărmuriți de grozăvia faptei: „Nu, nu se poate așa ceva!” - spun ei îngroziți.

„Groaznic! Ferească Dumnezeu!” spune o femeie.

„Nu am putut dormi toată noaptea!” mărturisește o alta.

Anchetatorii au audiat mai multe persoane. În zonă nu a fost anunțată dispariția niciunui copil care să aibă vârsta fetei care a fost găsită moartă.

„În acest moment sunt depuse eforturi conjugate pentru identificarea cadavrului, pentru stabilirea identității persoanei, care, conform cercetărilor preliminare, se pare că a fost omorâtă cu un corp contondent în zona capului”, a declarat Ruxandra Tarcea - purtător de cuvânt al Parchetului judeţului Arad.

