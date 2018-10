FOTO. 3 kilograme de aur, în șosetele unui băiat care venea din SUA

Descoperire neobişnuită a poliţiştilor de frontieră. Aproape 3 kilograme de bijuterii au găsit în bagajul de cală al unui băiat de 14 ani care venea din Statele Unite ale Americii. Captura a fost făcută pe Aeroportul Cluj-Napoca, după ce autorităţile au verificat valiza minorului, care era aşteptat de o rudă.

Poliţiştii au găsit cercei, inele, brăţări, pandantive cu pietre de culori şi mărimi diferite ascunse în şosetele copilului.

Minorul, care călătorea singur, nu avea documente care să justifice bunurile.

Bijuteriile au fost confiscate, iar rudele copilului sunt cercetate pentru contrabandă.

Valoarea bunurilor se ridică la peste 100 de mii de euro.

Comunicatul Poliției de Frontieră:

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca în cooperare cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Cluj-Napoca au descoperit, ascunse în şosete, în bagajele de cală ale unui cetățean român, minor, aproximativ 3000 grame de bijuterii din metal galben, presupuse a fi aur, fără a deţine documente legale.

În data de 26.10.2018, în jurul orei 14.30, la P.T.F. Aeroport Cluj-Napoca s-a prezentat pentru a intra în ţară, călătorind din SUA, via Munchen, un cetăţean român, minor, în vârstă de 14 ani, cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. Acesta beneficia de serviciul de însoţire minori al companiei aeriene, urmând să fie preluat de un adult care îl aştepta în aeroport.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au efectuat un control amănunţit inclusiv al bagajelor de cală, fiind descoperite ascunse, în şosete, mai multe bijuterii din metale şi pietre preţioase (cercei, inele, brăţări, pandantive cu pietre de culori şi mărimi diferite) în greutate totală de 2.956 grame, având valoarea de aproximativ 472.000 lei.

Întreaga cantitate de bijuterii a fost reţinută de către autoritatea vamală şi predată Trezoreriei Cluj, urmând a fi trimisă în vederea evaluării şi expertizării.

In cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”.

