Imaginile cu incidentul extrem de grav care a avut loc la o școală din Capitală au fost făcute publice. Un copil de 16 ani a fost înjunghiat în timp ce era în curtea școlii. Cei care l-au agresat nu învață în aceeași școală, iar martorii spun că ar fi intrat pe lângă paznici sau au sărit gardul.

Surse Digi24 au comunicat că elevul a fost înjunghiat de un coleg în curtea școlii în timpul orelor. Agresiunea s-a petrecut la o școală din Sectorul 6.

Totul ar fi pornit de la o ceartă în mediul online. Patru băieți s-ar fi certat cu victima și ar fi spus ulterior că vor veni la liceul unde învață pentru a-i cere socoteală. Unul dintre ei l-a înjunghiat pe elevul de 16 ani, care, în prezent, se află în spital și primește îngrijiri medicale.

Martorii spun că totul s-a întâmplat în curtea școlii

Martorii spun că totul s-a întâmplat în curtea școlii, după ce adolescenții au sărit gardul și au încercat să-l prindă pe acest tânăr, care a fost alergat minute bune și apoi înjunghiat.

Tânăr: „Am auzit că au zis să se bată parte în parte, față în față. Cel agresat era un băiat de treabă. Eu am auzit că au sărit gardul când au plecat. Cel mai sigur au intrat prin spate, prin parcare e deschis, oricine poate. Acolo e pază doar pentru mașini, adică o barieră.”

Tânără: „Îl alergau cu două macete, el fugea foarte repede. L-a prins doar de o mână. Era foarte multă agitație. L-am prins pe sfârșit, atât vă pot spune. Era la directoare și era... de sânge!”

Tânăr: „Știu că era de la clasa a 10-a, dacă nu mă înșel. Nu știam să fie în ceva conflicte, îl știam calm. Am auzit de la niște elevi că a pornit totul de la o fată. Șiu de la colegii mei, am înțeles că s-au urcat în același autobuz și i-au spus numele copilului și au spus că „să ne caute în Colentina” și după au fugit. L-am văzut pe un băiat plin de tatuaje. Nu l-am mai văzut în liceu până acum. Am auzit că unul a fugit pe poarta mare din spate și unul ar fi sărit peste gard, dar nu știu cum au intrat.”

Adolescenții se află acum la audieri, iar jandarmii l-au prins pe atacator imediat după incident, în timp ce încerca să scape și au găsit asupra lui arma cu care l-înjunghiat pe tânăr.

