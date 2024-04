Piedone îl ironizează pe Ciolacu: Văd c-ai mai albit în ultima lună! Stresat? Eşti bine?

Candidatul PUSL la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, i-a transmis duminică un mesaj ironic premierului Marcel Ciolacu. Într-o postare pe Facebook, el afirmă că vede cât s-a albit șeful PSD în ultima lună şi îl întreabă dacă este stresat. Piedone a adăugat că l-ar invita pe Ciolacu la masă, să mănânce peşte împreună, însă îl preferă cu usturoi şi n-ar vrea acesta „să facă alergie”.

„Marcel, iar mi-aţi numărat steagurile? Am multe, ştiu! VĂ stresez, nu-i aşa? Stai liniştit! Am multe doar pentru că, vreme de 30 de ani, am muncit pentru oameni, am ascultat nevoile oamenilor, am rezolvat tot ce am putut din nevoile oamenilor şi am respectat mereu oamenii! De aceea am steaguri multe, Marcel! Dacă şi VOI veţi munci, cândva, pentru oameni, veţi avea şi voi steaguri pe casă! Momentan, salivaţi la ale mele, ca pisica la şuncă! Văd c-ai mai albit în ultima lună! Stresat? Eşti bine?”, a scris Piedone pe Facebook.

„Am văzut că îţi luaseşi doctor pe lângă tine, într-o vreme! ”, a continuat candidatul PUSL la Primăria Capitalei.

„Am crezut că ai niscaiva beteşug şi ţi-am urat, în gând, sănătate! Apoi, cred că ţi-a pus diagnostic greşit şi l-ai alungat! Că voiai regim cu trufe! Tu ştii! Să fii sănătos! Ţi-am zis că viaţa nu e matematică! Ai râs, te-ai împăunat şi te-ai apucat să faci combinări printre acoladele palatelor, disperat să-ţi rezervi pălărie potrivită pentru toamnă! Te-ai grăbit, aud vorbindu-se pe stradă! Zic oamenii că dacă erai isteţ, te alegeai cu pălărie bună chiar în vara asta! Ai mustăcit şi te-ai dat pe mâinile unor saltimbanci mitomani care trag mereu croială strâmbă! Ghinion! Pentru măsura ta, AVEAM un pălărier iscusit şi popular! Asta e…”, a completat Cristian Popescu Piedone.

El a adăugat că l-ar invita pe Ciolacu la masă, fiindcă se mănâncă peşte astăzi, însă îl preferă cu usturoiu şi „n-aş vrea să faci alergie”.

„Astăzi se mănâncă peşte! Te-aş invita la masă, dar îl servesc cu usturoi, ca tot românul gurmand, şi n-aş vrea să faci alergie! Să fii sănătos! Apropo: degeaba ţi-ai pus la masă trufe degerate, că tot la parizer îţi este gândul!”, a conchis Piedone.

Actualul primar al Capitalei Nicuşor Dan se află pe primul loc în intenţiile de vot ale bucureştenilor pentru postul de primar general, cu 31% din opţiuni, urmat de Gabriela Firea cu 24% şi de Cristian Popescu Piedone - 20%, conform unui sondaj Avangarde, care indică şi că 42% dintre bucureşteni sunt mulţumiţi de modul în care arată lucrurile în oraş. În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), scorurile sunt: PSD - 31%, Alianţa Dreapta Unită - 25%, PNL - 20%. La alegerile europarlamentare, Alianţa PSD-PNL ar obţine în Bucureşti 50%, urmată, la mare distanţă, de Alianţa Dreapta Unită, cu 26%, şi de AUR, cu 11%. Mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi consideră că decizia alianţei PSD-PNL de a-l schimba pe candidatul comun, Cătălin Cîrstoiu, a fost o decizie bună.

Gabriela Firea şi-a depus, duminică la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru Primăria Capitalei.

Editor : C.L.B.