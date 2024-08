Mersul cu bicicleta, o provocare în București. Pistele destinate bicicliștilor, invizibile pentru șoferi

Pistele pentru bicicliști de pe șoselele din București sunt aproape invizibile pentru șoferi. Capitala are doar 33 de kilometri de piste pentru biciclete, însă și acestea sunt ignorate cu succes de șoferii care pentru a mai scurta timp merg pe banda specială. Biciliștii spun că se simt mereu în pericol în traficul bucureștean.

Mersul pe bicicletă în București este o provocare. Capitala are doar 33 de kilometri de piste pentru bicicliști și de multe ori șoferii ajung și pe ele. Flavius, un student din Capitală, spera că va circula mai ușor pe două roți, dar spune că traseul său este îngreunat de zecile de șoferi care nu îl respectă în trafic.

Flavius, biciclist: „Am avut un accident. Mergeam spre facultate cu bicicleta și un sofer nu a cedat trecerea și a dat cu mașina peste mine, din fericire a lovit doar roata din față. Casca mi-a salvat viata”



Tânărul poartă în permanență cu el o cameră video pentru a avea dovada în caz de accident.

Flavius, biciclist: „Odata a trecut un taximetrist pe lângă mine la milimetru și de atunci am zis că trebuie să am cameră pentru siguranța mea. Să am o dovadă video”.

Andreea Burghelea, jurnalist Digi24: „Pe Splaiul Independentei un bulevard intens circulat din Capitală pistele pentru bicicliști sunt ignorate de unii soferi, astfel, cei care circulă pe două roți trebuie să ocolească mașinile care circulă sau stationeaza pe această bandă”.



Reporter: „Știti că sunteti pe pista de biciclete?”

Șofer: „Știu, am greșit, am ieșit de la policlinică și nu m-au lăsat să ies, mă scuzați.



Cei care merg des cu bicicleta spun că Bucureștiul e neprietenos cu ei.

„În special la trecerea de pietoni, mergând regulamentar pe langa bicicletă, soferii accelerează în loc să oprească”.

„Mi-am pus oglinzi ca să fiu atent ce e și în spatele meu, nu doar în lateral pentru că dacă nu vezi bine în spate e foarte rău”.

Anul acesta, până acum, 26 de bicicliști au fost victime în accidente rutiere. Trei au murit și alți 23 au fost grav răniți.

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frana în condiții de siguranță, să se asigure la schimbarea direcției de mers și să semnalizeze corespunzător, să se asigure înainte de a deschide portierele, acest lucru fiind valabil și pentru pasageri, iar la plecarea de pe loc să se asigure că nu pun în pericol siguranța unui biciclist.”



Prin comparație cu marile orașe europene, unde sunt amenajate piste pe sute de kilometri, Bucureștiul mai are mult de lucru și la lungimea pistelor și la calitatea lor.

Editor : Andreea Burghelea