Caz uluitor în Galați. Un bărbat de 81 de ani a primit control judiciar pentru 60 de zile după ce a împins pe scări o mamă care avea un bebeluș în cărucior. În urma impactului, copilul de doar opt luni s-a lovit la cap. Motivul este unul șocant: bărbatul, care este și președintele asociației de proprietari a blocului, s-ar fi enervat pe femeie, iar mai apoi a reacționat cum nu se aștepta nimeni.

Incidentul a avut loc chiar în scara blocului în care locuiesc. Pensionarul și femeia au avut o discuție în contradictoriu, iar bărbatul a reacționat violent.

Mama bebelușului: „A împins ușa, copilul a căzut pe toate treptele, cu fața în jos, eu am alunecat și așa s-a întâmplat. Dânsul a rămas surprins la geam și a plecat în casă. Nu m-a întrebat nimic despre copil, dacă e ok, dacă am nevoie de ajutor, absolut nimic.”

Bebelușul, de doar opt luni, s-a lovit puternic la cap și a fost dus de urgență la spital.

Alina Diana Dumitrache Munteanu, medic pediatru: „La momentul prezentării urgenței, sugarul era în stare hemodinamică, era extrem de agitat. La cel moment s-au făcut investigații de laborator pentru a evalua gradul severității traumatismului. Ulterior acesta a fost spitalizat.”

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul șocant. În paralel, magistrații au decis ca bărbatul, inițial reținut de polițiști, să primească control judiciar pentru 60 de zile.

