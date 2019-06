Polițistă din Oradea, acuzată că a ignorat o cerere, în timp ce stătea cu picioarele pe birou

Poliția Locală Oradea a început o anchetă internă după ce o angajată a fost acuzată că a ignorat o cerere a unui bărbat în timp ce stătea cu ochii în telefon și cu picioarele pe birou în timpul programului de lucru. „Uită-te pe listă”, ar fi răspuns polițista, fără a ridica privirea de pe telefon.

Directorul adjunct al Poliției Locale Oradea, Ioan Găluț, a declarat, joi, potrivit MEDIAFAX, că polițista a fost angajată în noiembrie 2018 și că nu a avut nicio abatare ba, din contră, a avut rezultate bune.

„Suntem nemulțumiți de atitudinea acesteia. Conducerea Poliţiei Locale Oradea dezaprobă ferm orice conduită a poliţiştilor locali care poate să aducă atingere imaginii instituţiei. Imaginile apărute în mediul online şi conduita poliţistului local în cauză vor fi analizate în vederea antrenării răspunderii disciplinare dacă va fi cazul. Am declanșat o anchetă internă și am cerut, joi, o notă explicativă polițistei în cauză, care este angajată la Poliția Locală din noiembrie 2018. Nu am avut până acum nicio problemă cu aceasta, nu a avut nicio abatere, din contră a identificat doi urmăriți general, a avut rezultate bune până acum”, a spus Găluț.

Ancheta internă a Poliției Locale Oradea a fost declanșată după apariția în spațiul public a unei imagini și a unui comentariu la adresa polițistei respective, care era detașată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Oradea.

„Adresezi politicos o întrebare, se răspunde sec <uită-te pe listă> fără a ridica ochii din telefon, rămânând în continuare cocoțată cu picioarele pe birou”, se arăta în postare.