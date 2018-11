Reacția Poliției după incidentul de la locuința lui Florin Iordache. Ce au pățit protestatarii

Poliția a remis presei un comunicat referitor la incidentul de la locuința lui Florin Iordache din Bragadiru. Reacția IPJ Ilfov vine la scurt timp după ce câţiva protestatari au scris mesaje obscene şi au lipit afişe pe gardul locuinţei deputatului PSD ca răspuns la gestul făcut de acesta în Camera Deputaţilor.

Gestul obscen facut de Florin Iordache, in Parlament

Protestatarii care au scris sâmbătă mesaje obscene pe gardul şi pe garajul locuinţei deputatului PSD Florin Iordache au fost amendaţi de poliţie cu câte 300 de lei fiecare, amenzile ridicându-se la valoarea totată de 1.800 de lei.

Potrivit Poliţiei Ilfov, agenţii s-au deplasat la locuinţa deputatului PSD în urma unei sesizări la 112 şi au amendat cei şase protestatari cu 1.800 de lei, câte 300 de lei fiecare.

Deputatul PSD Florin Iordache le-a arătat parlamentarilor din Opoziţie degetul mijlociu de la ambele mâini, în şedinţa de plen de miercuri. Ulterior, le-a spus jurnaliştilor care l-au chestionat în legătură cu gestul obscen, că avea mâinile ridicate. Un ONG a depus plângere la Poliţie împotriva sa, iar Bloomberg a relatat incidentul sub titlul „Un raport al UE privind corupţia primeşte degetul mijlociu în România”.

Comunicatul integral trimis de IPJ Ilfov:

„Avand în vedere evenimentul petrecut astazi, in Orasul Bragadiru, la domiciliului unei persoane, unde 6 persoane au protestat si au lipit afișe cu mesaje obscene pe gardul imobilului, Compartimentul de Relații Publice al I.P.J. Ilfov este abilitat să comunice următoarele:



In urma unei sesizari prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute protesteaza pe o strada din orasul Bragadiru, politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat 6 persoane. Pe numele acestora au fost întocmite procese verbale de contravenție, cuantumul total al amenzilor aplicate fiind de 1.800 de lei (300 de lei pentru fiecare participant), pentru savarsirea contraventiei prevazute de Legea 61 Art. 2 pct. 14, respectiv „Scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate”.

Politistii din Ilfov urmăresc in continuare evoluția evenimentelor. Mentionam ca punerea in mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de "distrugere" se face in termen de 90 de zile numai la plângerea prealabila a partii vătămate.”

